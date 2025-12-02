320+1嘉義城市博覽會 35場城市走讀 深度體驗嘉義節奏

走讀活動之一，二十間串連店家。（記者湯朝村翻攝）

「喂，您好，他現在不在位子上。」這是每通電話最開始的熟悉台詞，也是這個走讀季的邀請。二０二五年十二月十二日至十二月二十八日，嘉義市政府將攜手創意策展團隊辵辵計画，在「320+1嘉義城市博覽會」推出《不在位子上，城市走讀 WE PLAY+1》，共規劃三十五場次的深度體驗活動。有別於傳統景點導覽的單一視角，本次城市走讀邀請民眾跟著返鄉創作者、設計師、策展人與火雞肉飯研究者，用耳朵、鞋底、氣味和眼神，從不同象限走讀嘉義，打破地面行走的侷限，開啟不限於地面的多象限城市體驗。

市長黃敏惠表示，320+1不只是數字，更代表嘉義市每一位市民都是城市的主角。相比博覽會的單向觀看模式，「播放嘉義」強調「參與」與「體驗」，希望透過音樂、美食、藝術與人文的串聯，讓每位來訪者都能找到屬於自己的嘉義節奏。

文化局長謝育哲表示，本次城市走讀「320+1嘉義城市博覽會─播放嘉義 WE PLAY+1」三部曲，希望大家起身離開座位，召集大家走進城市、認識嘉義的其中的一個環節。參與者除享受實地走讀的深度體驗外，更可搭配「城市百位嘉義播放清單」體驗，領取城市地圖按圖索驥探訪百家特色店舖，聆聽店主精心挑選代表嘉義精神的歌曲，感受每家店舖獨特的氛圍與故事。

活動總策劃Rainie指出，本次城市走讀系列除了地面行走體驗，每天還推出不同主題的深度路線，帶領參與者從美術館、廟埕、老屋到樹冠層，用多面向的感官重新認識嘉義。活動規劃七大主題路線，活動期間共三十五場次讓民眾盡情探索。

