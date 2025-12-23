「320+1嘉義市博覽會」活動倒數已湧入250萬人次 快來體驗嘉義魅力

【記者吳瑞興 劉芳妃／嘉義市 報導】「320+1嘉義市博覽會」自12日盛大開幕，接著重頭戲「2025嘉義市國際管樂節─踩街嘉年華」20日下午磅礡登場，獲得熱烈迴響，今年以「我們嘉義式，管樂響全市」為主題，歷史悠久的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」搶先帶來震撼全場的演出，還有日本、韓國、香港等7支國際隊伍，及48支台灣各級學校行進樂隊演出，嘉義市區變成大型音樂嘉年華，踩街隊伍自中央噴水池圓環出發，沿中山路一路行進至KANO棒球園區，沿途街道旁擠滿民眾，不少家長高舉手機捕捉孩子演出的瞬間，還有民眾隨著節奏擺動身體。樂聲、掌聲、歡呼聲此起彼落，整座城市洋溢歡慶氛圍。

同天晚間，在嘉義大舞台舉辦大型晚會，市長黃敏惠率市府團隊與滿場觀眾熱情參與。國內外6支知名隊伍輪番登場，陣容更是豪華，包括嘉義市南興國中、臺北市景美女中、臺北市第一女子高中、臺北市建國中學、日本奈良學園大學與熊本工業高等學校吹奏樂部等隊伍，高水準的演出，以精準步伐、旗舞層次、還有鼓聲與銅管聲浪，震撼全場，炒熱現場氣氛，更帶給觀眾一場視覺與聽覺雙重饗宴。節目壓軸由范曉萱 和 100%樂團重磅登場，睽違多年再度來嘉開唱，隨後合體人氣歌手黃宣YELLOW，加上嘉頌重奏團與復雷閣街舞團，共同詮釋由范曉萱創作的管樂節主題曲《管他什麼音樂》，嗨翻全場。

▲管樂踩街演出，精彩表演令觀眾目不暇給。

城市博覽會多個舞台同步登場，彷彿一場世紀大秀，21日國際管樂節室內外音樂會，多支國內外隊伍在音樂廳、文化公園、中正公園、舊監宿舍群、社區等地同步演出；包括日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」、龍谷大學附屬平安高校吹奏樂部、拓殖大學紅陵高校吹奏樂部、熊本工業高等學校吹奏樂部等，現場人潮爆滿、好評如潮，讓觀眾驚喜連連，安可聲不斷，帶給所有觀眾滿滿感動與幸福感。

21日週日晚上，「嘉義大舞台」演出的「聲響派對」，朱宗慶打擊樂團、QMSO迷你交響樂團，帶來一場以節奏為核心、以聲響為語言，邀請觀眾進入一場跨風格、跨世代的音樂碰撞。兩大團隊在舞台上展開一場創新對話，呈現音樂如何突破框架、互相激盪，眾人沉浸在節奏與旋律交會的美好瞬間。

整個12月下旬，嘉義市好熱鬧，不只音樂盛典，還有體育盛事，第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽在嘉義市立棒球場登場，今年共有258支國內外勁旅參賽，逢嘉義市建城321年，「320+1嘉義市城市博覽會」以整座城市為展場，展現多元風貌，諸羅山少棒以聯名賽事加入，共同以運動帶領城市前進，嘉義市有音樂有體育，展現多元城市魅力。

▲2025嘉義市國際管樂節─踩街嘉年華，民眾爭相目睹盛況。

國外貴賓更共襄盛舉，日本宮城縣加美町交流團共18人，包括町長石山敬貴、議長味上庄一郎等，參與位於嘉義公園舉辦、連續二天的「開嘉市集」設攤，販售當地自產清酒及工藝品，台日交流成果豐碩。

▲「320+1嘉義市博覽會」活動倒數，開幕至今已湧入250萬人次 。

「320+1嘉義市博覽會」展期至28日截止，最後一週重磅活動不斷，《321 Party! 嘉義潮流節》，將於25至 27 日，金曲製作人米奇林 MCKY LIN 領軍策展，結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，於檜意森活村T24 草地火力全開登場。最後一週的「嘉義大舞台」，24日平安夜舞鈴劇團帶來《鈴能的挑戰》、27日「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」和嘉頌重奏團的演出，重新編寫多首霹靂布袋戲經典旋律；28日閉幕大典《+1+1+1 派對》，李英宏ft.陳建瑋、國語作業簿帶來精采演出，將為連續17天的城市博覽會活動畫下精彩句點。（圖：吳瑞興 劉芳妃翻攝）