嘉義市跨年晚會將移師至「嘉義市政府北棟大樓預定地」舉辦／嘉義市府提供





嘉義市2025年度最具期待感的最後一場活動即將登場！市府宣布「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」，將於12月31日（星期三）晚間17時30分，移師至「嘉義市政府北棟大樓預定地」舉辦。因適逢嘉義市建城321年，跨年晚會也將作為年度壓軸的城市盛會，陪伴市民一同迎向嶄新的2026年。

嘉義市長黃敏惠表示，今年晚會以「共好」為核心理念，延續320+1嘉義市城市博覽會的熱鬧能量與城市凝聚力，更象徵嘉義市與市民攜手、共同打造屬於大家的美好嘉義，誠摯邀請市民朋友作伙迎接新的一年。

廣告 廣告

黃敏惠說，跨年晚會市府精心安排超強卡司陣容，由台灣好青年蔡昌憲與超人氣 Podcast 節目主持人瑪麗聯手主持，首波公佈的演出卡司包括台語金曲歌王蕭煌奇及全台獨家跨年演出的韓國人氣天團MAMAMOO成員Solar頌樂，將與市民共同倒數、迎接2026年。更多卡司將陸續揭曉，請市民朋友持續關注。

市府文化局指出，跨年晚會當天從噴水池圓環到中山路沿線，將規劃美食市集、胖卡餐車及在地特色攤位，讓民眾一路從文化路夜市吃到跨年會場，也呼籲民眾自備環保餐具，現場亦將提供租借站。更多活動資訊、卡司公告與內容，可追蹤活動粉絲專頁「嘉義+1 We Chiayi」。



嘉義市公佈跨年首波演出卡司韓團成員Solar頌樂／嘉義市府提供

嘉義市公佈跨年首波演出卡司歌手蕭煌奇／嘉義市府提供

更多新聞推薦

● 320+1嘉義市城市博覽會最終場 跨年晚會壓軸登場