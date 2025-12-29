320+1嘉義市城市博覽會落幕 相約「跨年夜」再見

「320+1嘉義市城市博覽會」圓滿落幕，整個展期共吸引超過408萬人次到訪／嘉義市府提供





「320+1嘉義市城市博覽會」昨(28)日晚間閉幕大典登場，為活動劃下完美句點，市府統計整個展期共吸引超過408萬人次到訪，可見嘉義市博覽會的魅力。市府表示，雖然市博會圓滿落幕，但「嘉義市國際管樂節」活動至2026年1月1日，加上今年跨年晚會卡司堅強，與全國民眾相約「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」，來趟嘉義市共同見證小城市大能量，2025歲末再次綻放。

文化局表示，閉幕大典《+1+1+1派對》由金曲歌王李英宏和陳建瑋，演出為嘉義量身打造的合作曲，用最在地的旋律引領城市的節奏，尤其經典的國語金曲，舞台變身戶外包廂，全場大合唱，超級感動；前一天嘉義大舞台【霹靂魔幻音樂會】《樂武震天》，同樣讓人印象深刻，管樂齊奏，許多霹靂經典英雄人物登台演出，震撼全場。

嘉義市長黃敏惠說，「320+1嘉義市城市博覽會」將整座城市化為展演舞台，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市，讓全台及國外朋友共同了解共享、宜居、摩登的嘉義市，整個展期總共吸引超過408萬人次到訪，可見嘉義市博覽會的魅力。

文化局指出，「320+1嘉義市城市博覽會」12月28日圓滿落幕，但「嘉義市國際管樂節」活動至2026年1月1日，室內音樂會還有12月29日日本加須市鯉魚旗管樂團、1月1日國立嘉義大學音樂學系管樂團 feat.伊藤圭，中正公園戶外音樂會有來自美國的Side Step 爵士重奏團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，以及國內優秀團隊將帶來精采演出。

文化局長謝育哲說，再過幾天就要迎接新的一年，嘉義市跨年晚會卡司堅強，要讓所有到訪的民眾嗨到明年，開場主持人鄧澤，晚會主持人蔡昌憲、瑪麗、歌手莊蕎嫣、F.F.O、鄒序、守夜人、馬念先、廖士賢，第一波炒熱現場氣氛。接著亞洲天王羅志祥、實力派唱將許富凱、嘉義創作歌手王彙筑、脆樂團、ARKiS、林美秀、蕭煌奇，接棒演出，掀起高潮。倒數聲之後，韓國人氣女團MAMAMOO 成員Solar 頌樂最後壓軸，真摯嗓音與舞台魅力陪伴現場觀眾，從「320+1嘉義市城市博覽會」相約「迎接2026 全嘉藝起來跨年晚會」，來趟嘉義市共同見證小城市大能量，2025歲末再次綻放。

迎接2026全嘉藝起來跨年晚會相關資訊：

Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/share/1AAaBYwxmA/?mibextid=wwXIfr

