320＋1嘉義市城市博覽會 全城開展

嘉義今年迎來建城321年，從1704年木柵築城、1906年梅山大地震促使市區改正、1945年升格省轄市、1982年恢復升格，每一個時間點都是一次「+1」的行動，每一個歷史節點都是城市更新的證明。回顧歷史的目的，是為了用「未來的眼睛」看見前人的努力與城市的方向。

走過321年，嘉義市面對災難與困境從不退縮，展現嘉義人的精神與韌性。12月12日舉辦「320+1城市博覽會」，更以「咱 嘉義式 We ChiaYi」為號召，以獨特「嘉義式」生活美學，展現嘉義人以生活為策展、以文化為治理的城市風貌，更是書寫城市發展的嶄新篇章，同時也是這座城市再次進化的發動點。

「320+1嘉義市城市博覽會」將自12月12日至28日登場，以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大主題策展，象徵嘉義市從歷史走向未來，串聯人文、設計與創新的力量，匯集超過1000位以上的人才、呈現16檔展覽、30場以上的表演、50種以上的活動，全市化為展場，邀請每一位市民參與其中，共同成為嘉義市美好的總和。象徵幸福、活力與希望的吉祥物「桃喜」也會隨處陪伴大家，邀請全台民眾深度體驗嘉義市的城市魅力。

這不僅是一場城市慶典，更是一場全民共創的文化行動，象徵嘉義市以堅實的步伐，邁向更美好、更永續的城市未來。

整個12月，嘉義市鬧熱滾滾，除了為期17天的城市博覽會，還有國際管樂節、諸羅山國際軟式少棒賽、跨年晚會。敏惠誠摯邀請您走進嘉義市，體驗咱的嘉義式，320+1，等你來「+1」！