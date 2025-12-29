「320+1嘉義市城市博覽會」圓滿落幕 吸引逾408萬人次到訪

（記者黃信峯／嘉義報導）「320+1嘉義市城市博覽會」於(28)日閉幕大典登場，為活動劃下完美句點，整個展期總共吸引超過408萬人次到訪，可見嘉義市博覽會的魅力。嘉義市長黃敏惠表示，這次活動將整座城市化為展演舞台，透過文化、歷史、藝術展現更多元面貌的嘉義市，讓全台及國外朋友共同了解共享、宜居、摩登的嘉義市；透過城市博覽會「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，這是所有參與者共同的榮耀與成就。

圖/「320+1嘉義市城市博覽會」圓滿落幕，整個展期總共吸引超過408萬人次到訪。記者黃信峯翻攝

文化局表示，閉幕大典《+1+1+1派對》由金曲歌王李英宏和陳建瑋，帶來他們為嘉義量身打造的合作曲，用最在地的旋律引領城市的節奏！熱情滿滿的民眾，沉浸在陶醉的音樂中，享受美好的一夜，尤其經典的國語金曲，舞台變身戶外包廂，全場大合唱，超級感動。前一天嘉義大舞台【霹靂魔幻音樂會】《樂武震天》，同樣讓人印象深刻，管樂齊奏，許多霹靂經典英雄人物登台演出，果然震撼全場。

嘉義市城市博覽會的另一個超級亮點「2025嘉義市國際管樂節」最後周末，吸引大批人潮，室內音樂會來自馬來西亞的檳城交響管樂團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，優秀隊伍接力演出，多元曲風活力滿滿。中正公園登場的戶外音樂會，來自泰國的TRU 交響管樂團、日本的高山西高等學校吹奏樂部，透過音樂交流，為管樂節譜寫溫暖動人的篇章，不少旅客與市民無畏寒流、依然熱情駐足欣賞，現場洋溢濃厚藝術氛圍。文化公園的戶外音樂會，馬來西亞檳城交響管樂團、日本加須市鯉魚旗管樂團實力派表演，融合傳統與創新的吹奏魅力。

「320+1嘉義市城市博覽會」民眾實際感受嘉義美好，也透過互動裝置，市集等，感受滿滿幸福。嘉義噴水池互動展演超人氣，民眾的照片、心裡話透過投影，互動光影展演，結合大型環形LED裝置、動畫藝術，讓傳統地標以嶄新姿態走入「夜間城市展演」的新時代。

人氣展「嘉私選物」爆紅，社群討論度飆升。可以層層疊印、拼湊城市插畫的四色套色印章明信片，以及周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗，成為博覽會最具人氣的話題展區之一。吉祥物「桃喜」為城市街景增添可愛又溫馨的氣氛，也是民眾相機捕捉的大熱門。嘉義市博會期間，桃喜出沒於嘉義市各地，帶給民眾滿滿驚喜。還有「嘉義市博永續願景館」，老屋翻修的木造場域「嘉義文學館」，嘉義市立博物館、市立美術館，都吸引民眾走訪，感受到城市博覽會的魅力。

「320+1嘉義市城市博覽會」於12月28日圓滿落幕，但「嘉義市國際管樂節」活動至2026年1月1日，室內音樂會還有12月29日日本加須市鯉魚旗管樂團、1月1日國立嘉義大學音樂學系管樂團 feat.伊藤圭，中正公園戶外音樂會有來自美國的Side Step 爵士重奏團、日本伊奈學園OB吹奏樂團，以及國內優秀團隊將帶來精采演出。

