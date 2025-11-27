320+1嘉義市城市博覽會 官網正式上線
「320+1嘉義市城市博覽會」官方網站正式上線，完整公開策展論述、展區活動、全區地圖、行事曆、最新消息等資訊，讓民眾可提前掌握展覽全貌，規劃屬於自己的城市探索旅程。
市長黃敏惠表示，官網上線象徵著博覽會邁入新階段，激發更多人對嘉義市的關注與想像。無論是在地人、返鄉遊子，或是初次造訪嘉義的遊客，都能透過官網認識這場展覽的多元面向，找到屬於自己的參與方式，體驗「咱
嘉義式」的生活。
文化局局長謝育哲表示，官網提供多元選單，可以快速一覽活動資訊、定位各場館與活動地點，無論是想看開幕大秀、逛主題市集，或是參加主題導覽、走讀、工作坊等活動，都能輕鬆查看及報名。此外，官網也設置了「＋1＋1＋1」小遊戲，除了在玩樂中認識嘉義的重要地標，也有機會抽中大獎(抽獎資訊詳見市博官方社群媒體)。
本次博覽會的核心由三大主題展區組成，各自呈現嘉義城市發展的不同面向。「共享城市」以嘉義市政府周邊公共空間為主軸，強調「城市由市民共同創造」的核心精神。包括《Wooden Wonders 嘉義市博永續願景館》以木構敘事呈現永續願景；《嘉義大舞台》以文化與節慶活力展演聚焦城市印象；《我們嘉義輪》以年輪概念象徵城市記憶累積；《嘉義大市》則以市集文化連結市民生活。展區以開放式的公共場域，讓每位市民都能成為城市故事的共同書寫者。
「宜居城市」以生活風格與文化深度為核心，呈現嘉義介於自然與人文之間的獨特韻味。展構如《嘉私選物》展現生活美學，《321 Party! 嘉義潮流節》匯聚青年文化與創意能量；《嘉義顯影 KAGI LUTS》以 XR 技術重塑城市影像；《重生 Emergence》與《蒲添生運動雕塑》將自然、雕塑與藝術結合；《諸羅紀：人在・神在・城就在》與《相逢在庭前》以歷史敘事與文化記憶深化城市底蘊。宜居城市從最接近日常的細節出發，凸顯嘉義溫暖、舒適與富含文化層次的生活魅力。
「摩登城市」則以當代美學、城市創作與青年視角展現嘉義的新風貌。《幸福嘉義》以中央噴水池為核心，透過環形LED、幸福留言與城市影像構築情感舞台；《播放嘉義 WE PLAY+1》以播放清單、桃城限定商品與城市走讀串聯街區創意；《摩登嘉義，就是我的日常風景》以文學、音樂、繪畫描繪嘉義的摩登日常；《嘉義大教室》展出21校、超過500名學子作品，呈現下一代對城市的想像。並結合「2025嘉義市國際管樂節」第33屆盛會，展現嘉義作為「管樂城市」的獨特文化品牌。
文化局表示，「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日至12月28日隆重登場，誠摯邀請全國民眾親臨嘉義市，一同漫步展區、走進城市、體驗嘉義最真實的故事與魅力。無論你是文化愛好者、親子族群、設計迷或城市探索者，都能在世博中找到屬於自己的精彩篇章。
