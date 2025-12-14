320+1嘉義市城市博覽會 崇仁美容保健科禮賓大使展現專業服務力備受讚賞

▲崇仁醫專禮賓大使的表現獲得市長黃敏惠（圖中）副市長林瑞彥（圖左一）祕書長陳永豐（圖右一）的讚賞與肯定。

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「320+1嘉義市城市博覽會」於前日盛大舉行，吸引眾多民眾與遊客共襄盛舉。為提升活動整體形象與服務品質，崇仁醫護管理專科學校美容保健科特別應邀派出訓練有素的「禮賓大使」團隊，全程協助活動接待、引導與服務工作，以專業態度與親切笑容，成為博覽會現場最亮眼的服務風景，更備受各界矚目和讚賞。

▲崇仁醫專禮賓大使的表現市議員張秀華（圖中左）都說讚。

本次開幕活動中，崇仁美容保健科禮賓大使主要負責貴賓接待、活動動線引導、現場諮詢協助及秩序維護等工作。學生們將課堂所學的美容禮儀、儀態訓練、溝通技巧與臨場應變能力實際運用於大型公共活動中，不僅展現高度專業素養，也讓來訪民眾感受到嘉義市的熱情與溫度。

▲320+1嘉義市城市博覽會開幕典禮主持人（圖左三），對崇仁醫專禮賓大使的專業服務讚譽有加。

崇仁醫護管理專科學校表示，美容保健科長期重視學生實務能力與服務精神的培養，透過參與城市博覽會等大型活動，讓學生在真實場域中學習，累積寶貴經驗，深化「學用合一」的教育理念。此次能夠受邀參與嘉義市城市博覽會服務工作，不僅是對學生專業能力的肯定，也彰顯學校與地方城市活動緊密合作的成果。

▲崇仁醫專禮賓大使分送開幕典禮手舉牌給8個縣市首長手舉牌井然有序。

現場不少民眾對禮賓大使的專業表現給予高度評價，認為學生們態度親切、應對得宜，為活動加分不少。參與服務的學生也表示，能夠成為城市博覽會的一份子，感到十分榮幸，透過實際參與，更加確立未來投入美容保健與服務產業的信心與方向。

「320+1嘉義市城市博覽會」不僅展現嘉義市的城市魅力與文化底蘊，也透過崇仁美容保健科禮賓大使的專業協助，讓活動更加圓滿成功，為城市與教育攜手合作寫下美好篇章。（照片崇仁醫護管理專科學校提供）