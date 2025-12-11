「320+1嘉義市城市博覽會」幸福嘉義 噴水池互動展演12日啟動創造夜間光影新地標

【記者吳瑞興 劉芳妃／嘉義市 報導】中央噴水池圓環是嘉義市的精神象徵與市民共同的記憶場域。今年配合「320+1嘉義市城市博覽會」，以《幸福嘉義》為主題推出史上最大規模的互動光影展演，結合大型環形LED裝置、動畫藝術與全民參與機制，讓傳統地標以嶄新姿態走入「夜間城市展演」的新時代。

《幸福嘉義》規劃展演為白天夜晚皆可體驗的全時段互動內容，於展期本月12日至28日，平日上午10時至晚間6時，週末上午10時至晚間8時。結合動畫、光影藝術，使噴水池成為嘉義夜間藝文活動的新亮點，並重新定位中央噴水池圓環作為城市的「市民廣場」象徵。裝置理念以「美好的總和」為主軸，匯聚市民與旅人的日常、心意與故事，呈現嘉義城市生命力的溫度與向心性，由環形LED裝置打造出城市的「中央精神堡壘」，讓傳統地標透過動畫與光影科技展現全新風貌。

市長黃敏惠表示，中央噴水池圓環在嘉義市連結著建城長遠歷史脈絡，我們希望透過創新的光影展演，讓大家看見嘉義這座溫暖而有力量的城市，也讓市民留下屬於自己的嘉義幸福印記。

文化局局長謝育哲表示，民眾透過掃描現場QR Code便可將對城市的祝福上傳至系統，內容將即時轉化為光影訊號，投映於環形LED裝置中，形成由市民共創的城市圖像。而每一則留言，都代表著市民對城市的期待與情感，讓噴水池真正成為承載記憶、凝聚感情的公共舞台，歡迎大家到嘉一起寫下屬於嘉義的光影祝福。

圖說：「320+1嘉義市城市博覽會」幸福嘉義噴水池互動展演，本月12日正式啟動，將造夜間光影新地標，希望透過創新的光影展演，讓大家看見嘉義這座溫暖而有力量的城市，也讓市民留下屬於自己的嘉義幸福印記。（照片：記者劉芳妃翻攝）