320+1嘉義市城市博覽會 摩登城市展區特展登場

「320+1嘉義市城市博覽會」12月12日登場，嘉義文學館特別推出「摩登嘉義，就是我的日常風景 Modern Chiayi, My Everyday Story」特展，自11月18日至2026年2月28日，於主展場「嘉義文學館：東門町1923」及衛星展場「嘉義市政府文化局圖書館一樓入口處」同步展出。此次展覽不僅從文學、音樂與繪畫三條軸線切入，更以超過30件現地創作作品，帶領觀眾重新看見最迷人的「嘉義感性」，書寫嘉義的摩登日常。

嘉義市長黃敏惠表示，本次推出的「摩登嘉義，就是我的日常風景」特展，以嘉義歷史、城市生活與當代創作交織出三百年的城市氣質。嘉義在1933年以「全島第一摩登車站」聞名，今日「摩登」不再只是歷史詞彙，而是種與生活緊密相連的美感態度。邀請市民與遊客，走入嘉義文學館，一起看見東門町1923的摩登時代、一起聽見並感受嘉義最真切的文化底蘊。

文化局局長謝育哲表示，本次展覽以「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」三大主題展開，由作家吳明倫、音樂創作人廖士賢、以及出身嘉義的插畫家東駿帶領在地與異地共18位創作者，以文字、旋律與畫筆重新描繪嘉義。展覽主視覺由設計師賴佳韋操刀，以嘉義雅稱「桃城」為靈感，融入昭和時期喫茶店的視覺語彙，以一顆象徵逗點的桃子牽起文學與設計之間的連結，展現嘉義城市創意的多重樣貌。

文化局表示，本次展覽為「320+1嘉義市城市博覽會」首先亮相的摩登城市展區之一，透過文學策展以「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」三大主題展開，代表嘉義人的優雅生活、民主態度及畫都城市美學，邀請市民及遊客自11月18日至115年2月28日至嘉義文學館參觀；展覽期間有1場創作交流者之夜，另外自12月12日至28日城市博覽會期間將配合調整開放時間，請持續關注文化局官網：https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/及嘉義文學館IG粉專：https://www.facebook.com/chiayiliterature/；邀請大家一起來+1。

