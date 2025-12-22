「320+1嘉義市城市博覽會」開幕一週破120萬人次湧進
(記者廖建智嘉義報導)
320+1嘉義市城市博覽會12日盛大開幕，活動開幕一週以來吸引超過120萬以上人次參觀，獲得民眾熱烈回響。開幕典禮場面相當盛大，嘉義市長黃敏惠，攜手中台灣縣市長，共同完成「木都嘉義」啟動儀式。12日晚間開幕大秀「嘉義進行曲：時間列車」掀起高潮，許富凱、鐵獅玉玲瓏、美秀集團、王彩樺接力登台，震撼演出全場沸騰。13日「嘉常band換」《美好加一音樂節》，邀集一種心情、落日飛車、盧廣仲等表演團體輪番上陣，14日「台語經典音樂會」《咱的歌‧咱的聲》歌手曾心梅、羅時豐、蕭煌奇，資深藝人帶來經典歌曲。
黃敏惠市長表示，「320+1」不僅是時間的跨越，更是嘉義市承先啟後、與世代共融的宣示，邀請全台民眾一起來「嘉義，+1」，感受嘉義人的溫度與創新能量！
由諸羅設計塾策劃的「我們嘉義輪」以「年輪」作為城市時間的隱喻，用一圈又一圈的紋理串起嘉義 321 年的歷史痕跡。荷蘭建築團隊 MVRDV 與邦克創意設計聯手打造的「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」，全木構建築回應嘉義林業歷史，也象徵城市創生「以木啟未來」的想像。民眾實際走訪，感受到城市博覽會的魅力，也肯定嘉義市更宜居、更永續。
17日晚間在城市博覽會登場的《寶島一村》，是源自嘉義的劇場經典之作，這次演出不只是2025年唯一露天演出，更回到故事的「原產地」嘉義市區，意義非凡。市長黃敏惠觀賞時感動表示：「寶島一村真的演活了那個年代的故事，充滿溫馨的時代與人情彷彿再次現身，屬於市民的共同記憶，又重新回到觀眾眼前」。
博覽會亮點不斷，「嘉義市國際管樂節」12月19日盛大登場，開幕音樂會邀請嘉義市管樂團、日本知名薩克斯風演奏家波多江史朗、韓國濟州海女歌舞團同臺演出。12月20日上午在嘉義市政府前中山路最熱血沸騰的限定演出「陸海空三軍聯合BATTLE」快閃登場，四所軍校樂隊首度以正式節目形式同臺較勁。同天下午2點重頭戲踩街嘉年華啟動儀式，在中央噴水池圓環盛大登場，邀請來自義大利、日本、韓國、香港等7支國際優秀隊伍與48支臺灣各級頂尖行進樂隊共同演出，從圓環行進到中山路啟明路口，為城市帶來最繽紛、最令人期待的城市節慶盛典。到了晚間在「嘉義大舞台」舉辦大型晚會，晚會演出陣容豪華，由國內外6支知名隊伍輪番登場，節目壓軸是范曉萱&100%樂團，還有合體人氣歌手黃宣YELLOW，絕對震撼歌迷。
此外博覽會展期期間，國內外貴賓到訪，更展現嘉義市接軌國際，包括千葉縣議會、富津市議會議長與議員，日本宮城縣加美町町長、議長等二十多人參訪團，320+1 嘉義市城市博覽會，展現驚人的吸引力，這場城市與市民的盛大派對，歡迎民眾前來感受最道地的嘉義魅力。
其他人也在看
宇宙人攻蛋警方持長槍維安 女神李心潔降臨團員嗨翻
李心潔特別帶了件花裙要小玉穿上，並好奇詢問宇宙人邀她當嘉賓的原因，吉他手阿奎表示，幾個月前跟李心潔在同個活動演出，因此他們表演時特別賣力，當時就期待能邀請女神當嘉賓。宇宙人又以站位向李心潔告白，逗得李心潔開心說：「這是表白大會是不是？」宇宙人四度攻蛋，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 103
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
法人齊站買方點火 台積電領軍台股收復28000點/最強珍奶股被炎上 暴跌7%敲響品牌信任警鐘/大立光重磅回購 1800億銀彈助股價急拉｜Yahoo財經掃描
美股上周五由科技股領軍全面收高，市場消化關稅政策進度與Fed降息預期變化，同時聚焦AI資本支出動向；道瓊工業指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲1.31%，標普500指數上漲0.88%，費城半導體指數大漲2.98%、站回50日線。 科技股方面，美光在財測優於預期、AI需求續強帶動下續飆，股價大漲6.99%，再創歷史收盤新高；輝達受惠H200晶片有望獲准出口中國消息激勵，股價強彈3.93%；甲骨文則因TikTok美國業務合資進展利多發酵，股價大幅反彈6.63%。不過Nike財報不如市場預期，且大中華區業績疲弱，股價跳空重挫10.54%，成為盤面少數壓力來源。台積電ADR同步上漲約1.5%，為台股多頭鋪路。 亞股方面，日股大漲1.81%，韓股也走強2.12%；港股與陸股亦同步收高，區域市場氣氛明顯轉暖。 台股今（22）日承接美股漲勢，加權指數終場大漲453.29點，收在28,149.64點，成交金額4,930.45億元；權王台積電(2330)回神，盤中最高達1,470元，終場上漲35元收1,465元，單一檔即貢獻大盤逾兩百點。盤面資金明顯回流電子與AI題材，台達電(2308)強漲、金融股同步走穩；記憶體族群在美光續創高激勵下表現亮眼，力積電(6770)爆量攻上漲停，華邦電(2344)、南亞科(2408)同步走揚；此外，大立光(3008)啟動史上最大規模庫藏股護盤，早盤一度亮燈漲停；低軌衛星與PCB題材股如華通(2313)亦成為資金追逐焦點，推升整體盤勢氣氛轉趨樂觀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 1
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 10 小時前 ・ 8
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 12
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 50
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 329
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 282
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
MLB／虧！道奇球星弗里曼出售洛城起家厝 慘賠4千多萬元
洛杉磯道奇隊球星「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）和他的妻子喬西（Chelsea Freeman）在近期以645萬美元（約新台幣2億元）的價格，出售了他們在洛杉磯的房子。據了解，...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 62
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 6 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 159
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 148
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 12
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 53