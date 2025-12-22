「320+1嘉義市城市博覽會」開幕一週破120萬人次湧進

(記者廖建智嘉義報導)

320+1嘉義市城市博覽會12日盛大開幕，活動開幕一週以來吸引超過120萬以上人次參觀，獲得民眾熱烈回響。開幕典禮場面相當盛大，嘉義市長黃敏惠，攜手中台灣縣市長，共同完成「木都嘉義」啟動儀式。12日晚間開幕大秀「嘉義進行曲：時間列車」掀起高潮，許富凱、鐵獅玉玲瓏、美秀集團、王彩樺接力登台，震撼演出全場沸騰。13日「嘉常band換」《美好加一音樂節》，邀集一種心情、落日飛車、盧廣仲等表演團體輪番上陣，14日「台語經典音樂會」《咱的歌‧咱的聲》歌手曾心梅、羅時豐、蕭煌奇，資深藝人帶來經典歌曲。



黃敏惠市長表示，「320+1」不僅是時間的跨越，更是嘉義市承先啟後、與世代共融的宣示，邀請全台民眾一起來「嘉義，+1」，感受嘉義人的溫度與創新能量！



由諸羅設計塾策劃的「我們嘉義輪」以「年輪」作為城市時間的隱喻，用一圈又一圈的紋理串起嘉義 321 年的歷史痕跡。荷蘭建築團隊 MVRDV 與邦克創意設計聯手打造的「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」，全木構建築回應嘉義林業歷史，也象徵城市創生「以木啟未來」的想像。民眾實際走訪，感受到城市博覽會的魅力，也肯定嘉義市更宜居、更永續。



17日晚間在城市博覽會登場的《寶島一村》，是源自嘉義的劇場經典之作，這次演出不只是2025年唯一露天演出，更回到故事的「原產地」嘉義市區，意義非凡。市長黃敏惠觀賞時感動表示：「寶島一村真的演活了那個年代的故事，充滿溫馨的時代與人情彷彿再次現身，屬於市民的共同記憶，又重新回到觀眾眼前」。



博覽會亮點不斷，「嘉義市國際管樂節」12月19日盛大登場，開幕音樂會邀請嘉義市管樂團、日本知名薩克斯風演奏家波多江史朗、韓國濟州海女歌舞團同臺演出。12月20日上午在嘉義市政府前中山路最熱血沸騰的限定演出「陸海空三軍聯合BATTLE」快閃登場，四所軍校樂隊首度以正式節目形式同臺較勁。同天下午2點重頭戲踩街嘉年華啟動儀式，在中央噴水池圓環盛大登場，邀請來自義大利、日本、韓國、香港等7支國際優秀隊伍與48支臺灣各級頂尖行進樂隊共同演出，從圓環行進到中山路啟明路口，為城市帶來最繽紛、最令人期待的城市節慶盛典。到了晚間在「嘉義大舞台」舉辦大型晚會，晚會演出陣容豪華，由國內外6支知名隊伍輪番登場，節目壓軸是范曉萱&100%樂團，還有合體人氣歌手黃宣YELLOW，絕對震撼歌迷。



此外博覽會展期期間，國內外貴賓到訪，更展現嘉義市接軌國際，包括千葉縣議會、富津市議會議長與議員，日本宮城縣加美町町長、議長等二十多人參訪團，320+1 嘉義市城市博覽會，展現驚人的吸引力，這場城市與市民的盛大派對，歡迎民眾前來感受最道地的嘉義魅力。



