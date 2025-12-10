320+1嘉義市城市博覽會12/12登場 交通資訊一次看

320+1嘉義市城市博覽會交通資訊／陳致愷翻攝





嘉義市適逢建城321年，嘉義市政府將舉辦320+1城市博覽會，活動精采可期，展覽分布於火車站、檜意森活村、市立博物館、舊監宿舍群等區域，展期自12月12日至12月28日，嘉義市府歡迎大家共襄盛舉。

市府指出，為方便民眾前來參觀展覽及欣賞晚會，市府特別規劃交通資訊懶人包，提供民眾各個交通方式抵達嘉義市，並有完善的交通轉乘及接駁服務，相關資訊如下：

1、如您自行開車前往可走國道1號下嘉義交流道，行經北港路-嘉雄陸橋至各展區周圍停車場。如走國道3號可自竹崎下交流道，走東義路-林森東路，或自中埔下交流道，行經大義路，過忠義橋後至彌陀路，即可至各展區周圍停車場，停車場資訊可詳附圖。另外為紓解市區內停車場，於假日時段可將車輛停至湖子內區域停車場，另備有接駁車至市區。

2、如您係搭乘高鐵至嘉義高鐵站，則可持高鐵票免費搭乘BRT快捷公車7211或7212路線，至嘉義市轉運中心下車，行經跨站天橋至臺鐵嘉義站前站；或搭乘臺鐵至嘉義站下車往前站出口後，即可轉乘本市市區公車、YouBike或免費接駁車。

3、另為服務民眾可以順利至各展區參觀，活動期間有免費接駁車服務，採市區循環線行駛，由公明路總站發車後，中途設有「文化公園」、「美術館(嘉義火車站)」、「檜意森活村」、「獄政博物館」等，再回到公明路總站，平日為20分鐘一班車，發車時間自9:30至18:30，如逢星期三、星期五至日及12月25日(星期四)則視為假日，為10分鐘一班車，發車時間自9:30至21:30，另假日時段有開行湖子內支線，由公明路總站發車後，中途設「健康三路」及「健康九路」等站，為1小時一班車，如您係自行開車者，歡迎多加利用。

市府交通處表示，為避免活動期間市區道路壅塞或違停造成交通紊亂，鼓勵民眾可多利用大眾運輸方式前來嘉義市，如持有電子票證可免費搭乘本市市區公車、幸福巴士，亦享有前30分鐘免費騎乘公共自行車等優惠，並搭乘免費接駁車，轉乘相當便利，免去尋找停車位的煩惱；同時呼籲民眾如開車至市區，應遵守交通規則勿隨意停車影響交通，共同維護交通安全，相關交通資訊可至320+1城市博覽會官網查詢，(https://chiayicityexpo2025.com/info)，市區公車動態、YouBike或停車場空位等即時資訊則可下載「愛嘉義」APP查詢，歡迎民眾下載。

更多新聞推薦

● 藍營立委指稱「預算翻倍詐騙不減」 政院打詐指揮中心：單月財損年減53％