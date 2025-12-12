「320+1 嘉義市城市博覽會」將盛大開幕 黃敏惠邀感受嘉義式的從容與魅力

黃敏惠市長熱邀全台民眾來嘉義＋1，用雙腳體驗城市、用味蕾走進生活，感受嘉義式的從容與魅力。（圖/嘉義市政府提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市在黃敏惠市長帶領下，自今（12）日起到28日，全嘉義都是展場的以「共享城市」、「宜居城市」與「摩登城市」為三大主題、五大展區，透過城市故事串連嘉義的過去、現在與未來的盛大開啟「320+1嘉義市城市博覽會」。全市已因市民與業者的熱情參與而提前熱鬧起來；黃敏惠市長熱邀全台民眾來嘉義＋1，用雙腳體驗城市、用味蕾走進生活，感受嘉義式的從容與魅力。

「320+1嘉義市城市博覽會」以「共享城市」、「宜居城市」與「摩登城市」為三大主題、五大展區，包括與國際頂尖建築團隊 MVRDV 合作打造的「Wooden Wonders 嘉義市永續願景館」，以木構與舊城門意象呈現嘉義市自建城以來延續的木都城市精神；「嘉私選物 CHIAYI GOODS」則以時光為策展軸線，精選45件代表嘉義宜居性的物件與故事，把舊監宿舍群變成一座沒有圍牆的城市選物店；嘉義文學館推出《摩登嘉義，就是我的日常風景》，以文字、音樂與繪畫呈現嘉義既日常又摩登的城市樣貌。

「320+1嘉義市城市博覽會」官方展區亮相前，嘉義市民宿文化發展協會以自發行動率先點亮城市氛圍，集結多家在地民宿，共同打造一台象徵嘉義城市意象的「行動宣傳露營車」，遊走嘉義市與各縣市，成為另類的城市博覽會移動展品。嘉義市民宿文化發展協會理事長張于亞表示，這台宣傳露營車是號召回朔民宿、嘉義小青旅、淌淌時光、家暖暖、走路回家背包客棧民宿及木漏民宿等業者自掏腰包打造，以民間力量展現對城市的支持。宣傳露營車以嘉義市重要地標與文化意象為設計核心，包括圓環噴水池、嘉義市立美術館、嘉義舊監獄、嘉義火車站、射日塔、森林之歌、蘭潭月影潭心等景點，加入「桃喜」意象，讓露營車化為一張奔馳街頭的「行動城市名片」，以最接地氣的方式向外介紹嘉義、歡迎全台民眾走進木都。

嘉義市民宿文化發展協會以自發行動打造一台象徵嘉義城市意象的「行動宣傳露營車」，遊走嘉義市與各縣市，成為另類的城市博覽會移動展品。（圖/嘉義市政府提供）

黃敏惠市長也感謝張于亞理事長自發的行動，她表示，320+1代表的不只是城市建城的歷史，更象徵每一位生活在嘉義、願意多做『+1』的市民，都是城市進步的力量。這股由下而上的熱情，展現市民「把城市當作自己的作品」的自豪感。邀請全台民眾，12月12日至28日來嘉義＋1，用雙腳體驗城市、用味蕾走進生活，感受嘉義式的從容與魅力，也讓尚未正式展開的城市博覽會，已在市區掀起一波「桃城喜事」的期待感。

320+1 嘉義市城市博覽會

展出日期：2025 年 12 月 12 日（五）至 12 月 28 日（日）

開放時間：週一至週四 10:00–18:00；週五至週日 10:00–20:00

展覽地點：嘉義市全區（詳細地圖請見官網）

特別活動：「不在位子上」城市走讀（共 35 場，採預約報名制，每場限 20 人）

官方社群：Instagram: @planground.co

FB: 「320+1嘉義城市博覽會」