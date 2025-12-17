「320+1 嘉義市城市博覽會」帶動城市熱潮 嘉市 YouBike 單日騎乘創新高輕鬆騎遍每個角落

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】配合「320+1 嘉義市城市博覽會」盛大登場，嘉義市政府交通處整合推出「320+1 交通懶人包」，提供完整的大眾運輸、公車、接駁服務及 YouBike 資訊，鼓勵民眾多加利用公共運輸，輕鬆暢遊各展區。

「320+1 嘉義市城市博覽會」展覽分布於嘉義市政府北棟大樓預定地、嘉義市政府、嘉義市立美術館、檜意森活村、嘉義文學館等嘉義市全區17個地標，博覽會期間人潮踴躍，結合「城市即展場」的策展概念與完善的自行車路網，成功帶動市民與遊客騎乘 YouBike 穿梭各大展區，12月13日單日騎乘人次達 10,563 人次，創下營運以來新高，展現大型活動成功帶動綠色交通的成果。

本次城市博覽會串聯市區多處特色場域，展區分布於市區多個重要節點，透過交通懶人包整合轉乘資訊，民眾可搭乘台鐵、公車或活動接駁車，再銜接 YouBike 前往各場域，不僅有效紓解活動期間的交通壓力，也讓參與者以更輕鬆、環保的方式深度體驗城市風貌。活動期間，YouBike 站點周轉率明顯提升，顯示公共自行車已成為市民日常與觀光移動的重要選項。

嘉義市 YouBike 公共自行車系統站點網絡完善，與「320+1 嘉義市城市博覽會」相輔相成，成為重要的交通轉乘一環，深受市民與外地遊客青睞。許多民眾選擇以 YouBike 穿梭各展區，實際體驗城市慢行與低碳旅遊的便利性。

交通處長許啟明表示，YouBike 單日騎乘創新高，首次突破萬人，不僅反映博覽會活動的高人氣，也顯示市民對公共運輸與永續交通政策的支持，展現嘉義市推動低碳運輸與友善城市的具體成果。

市府交通處表示，為避免活動期間市區道路壅塞或違停造成交通紊亂，鼓勵民眾可多利用大眾運輸方式前來本市，如持有電子票證可免費搭乘本市市區公車、幸福巴士，亦享有前30分鐘免費騎乘公共自行車等優惠，並搭乘免費接駁車，轉乘相當便利，免去尋找停車位的煩惱。

同時呼籲民眾如開車至市區，應遵守交通規則勿隨意停車影響交通，共同維護交通安全，相關交通資訊可至320+1城市博覽會官網查詢，(https://chiayicityexpo2025.com/info)，市區公車動態、YouBike或停車場空位等即時資訊則可下載「愛嘉義」APP查詢，歡迎民眾下載。

圖：（記者吳瑞興翻攝）