「320+1」城市魅力全開 嘉市城市博覽會圓滿落幕 吸引逾408萬人次

「320+1嘉義市城市博覽會」於12月28日舉行閉幕大典，為為期多日的城市盛會畫下完美句點。主辦單位統計，整個展期共吸引超過408萬人次到訪，展現嘉義市驚人的文化號召力與城市魅力。市長黃敏惠表示，本次博覽會將整座城市化為展演舞台，透過文化、歷史與藝術交織，呈現嘉義市共享、宜居且摩登的多元面貌，也讓來自全台與國際的朋友重新認識這座小而美的城市；「帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索」，正是城市博覽會最珍貴的集體成就。

廣告 廣告

↑圖說：「320+1嘉義市城市博覽會」展期共吸引超過408萬人次到訪。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

文化局指出，閉幕大典《+1+1+1派對》邀請金曲歌王李英宏與陳建瑋同台演出，帶來為嘉義量身打造的合作曲目，在濃濃在地音樂氛圍中，引領全場進入狂歡時刻。現場民眾熱情投入，隨著多首經典國語金曲大合唱，舞台宛如大型戶外包廂，氣氛感動人心。前一晚登場的嘉義大舞台《霹靂魔幻音樂會－樂武震天》，由管樂齊奏搭配霹靂經典角色登台，磅礡氣勢同樣震撼全場，成為展期中難忘亮點。

作為博覽會重要主軸之一的「2025嘉義市國際管樂節」，在最後一個週末湧入大量樂迷。室內音樂會邀請馬來西亞檳城交響管樂團、日本伊奈學園OB吹奏樂團等國際團隊輪番演出，展現多元曲風與精湛實力；中正公園與文化公園的戶外音樂會，則有來自泰國、日本等地的樂團接力登場，在寒流來襲下仍吸引大批市民與遊客駐足聆賞，為城市譜寫溫暖動人的樂章。

↑圖說：「2025嘉義市國際管樂節」是博覽會重要主軸之一。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

城市博覽會不僅是展演盛事，也讓民眾實際走進嘉義、感受生活日常的美好。嘉義噴水池的互動光影展演成為人氣焦點，結合大型環形LED、動畫藝術與民眾即時上傳的影像與心情文字，讓經典地標以嶄新姿態，開啟夜間城市展演的新篇章。「嘉私選物」展區同樣話題爆棚，四色套色印章明信片與週末限定的「嘉私咖啡」吸引長長人龍，成為社群熱議的必訪展區。

此外，吉祥物「桃喜」穿梭城市街角，為博覽會增添可愛溫馨氛圍，也成為民眾相機捕捉的焦點；「嘉義市博永續願景館」、由老屋活化的嘉義文學館，以及市立博物館、市立美術館等場域，同步吸引人潮走訪，全面展現城市博覽會的深度與廣度。

↑圖說：「嘉私選物」展區人氣爆棚，民眾排隊參與（圖片來源：平凡製作 小穎/嘉義市文化局提供）

「320+1嘉義市城市博覽會」雖於28日正式落幕，但城市熱度仍持續延燒。「嘉義市國際管樂節」活動將一路延續至2026年1月1日，跨年夜也將迎來卡司堅強的「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」，多組重量級藝人接力演出，陪伴民眾迎接新年。嘉義市以城市博覽會為起點，與全台民眾相約跨年夜再見，共同見證小城市迸發的大能量。

更多品觀點報導

高餐大半年橫掃81面國際獎牌 首奪大馬FHM團體金牌驚豔全球

高雄銀行旗津分行升格 多功能金融服務助攻灣區大港發展

