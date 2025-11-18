320+1「摩登嘉義，就是我的日常風景 」特展登場

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義文學館自今年6月正式開館以來，持續以多元策展深化城市文學能量，包括「文學東市場，這次我們交易的是詩」、「自己的房間，時代的風景：張李德和特展」等皆獲得熱烈迴響。今冬，文學館再推出年度重點展覽「摩登嘉義，就是我的日常風景 Modern Chiayi, My Everyday Story」，自11月18日展出至2026年2月28日，於主展場「嘉義文學館：東門町1923」及衛星展場「嘉義市政府文化局圖書館一樓入口處」同步登場。此次展覽不僅從文學、音樂與繪畫三條軸線切入，更以超過30件現地創作作品，帶領觀眾重新看見最迷人的「嘉義感性」，書寫嘉義的摩登日常。



黃敏惠市長表示，今年適逢嘉義市邁向城市發展新階段，嘉義文學館自開館以來，以策展述說城市文化記憶，成功讓文學成為生活風景的一部分。本次推出的「摩登嘉義，就是我的日常風景」特展，以嘉義歷史、城市生活與當代創作交織出三百年的城市氣質。市長指出，嘉義在1933年以「全島第一摩登車站」聞名，而到了今日，「摩登」不再只是歷史的詞彙，而是一種與生活緊密相連的美感態度。市長也邀請市民與遊客，走入嘉義文學館，一起看見東門町1923的摩登時代、一起聽見並感受嘉義最真切的文化底蘊。



文化局謝育哲局長表示，本次展覽以「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」三大主題展開，由作家吳明倫、音樂創作人廖士賢、以及出身嘉義的插畫家東駿帶領在地與異地共18位創作者，以文字、旋律與畫筆重新描繪嘉義。他指出，展覽主視覺由設計師賴佳韋操刀，以嘉義雅稱「桃城」為靈感，融入昭和時期喫茶店的視覺語彙，以一顆象徵逗點的桃子牽起文學與設計之間的連結，展現嘉義城市創意的多重樣貌。局長強調，本次策展企圖回望城市歷史，也承載創作者的真實生活經驗，使「摩登」不再只是建築意象，而是一種嘉義獨有的文化精神。



平凡製作黃銘彰說出，展區亮點從咖啡店、黑膠唱片行到城市光景，展出嘉義人的創作日常，「摩登生活Modern Lifestyle」展區以摩登咖啡店為場景，展示吳明倫及嘉義高中青刊社學生以生活經驗改寫的短篇小說，觀眾可自由翻閱如餐點般呈現的文字書冊。「摩登態度 Modern Spirit」展區化為黑膠唱片行，展出金曲獎得主廖士賢創作手稿、錄音設備與學員作品，觀眾可戴上耳機聆聽《線索》等創作，感受嘉義的「聲音」。「摩登美學 Modern Aesthetics」展區則由插畫家東駿帶領十一位創作者，以插畫捕捉城市從白天到夜晚的光影與建築線條，呈現嘉義日常的摩登風景。此外，位於文化局圖書館一樓的衛星展場以「創作者書桌」意象，展示三位參展者的創作手稿、工具與過程紀錄，讓民眾在閱讀與觀展之間，走入創作者的日常。



文化局表示，本次展覽為「320+1嘉義市城市博覽會」首先亮相的摩登城市展區之一，透過文學策展以「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」三大主題展開，代表嘉義人的優雅生活、民主態度及畫都城市美學，邀請市民及遊客自11月18日至115年2月28日至嘉義文學館參觀，展覽期間有1場創作交流者之夜，另外自12月12日至28日城市博覽會期間將配合調整開放時間，請持續關注文化局官網：https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/及嘉義文學館IG粉專：https://www.facebook.com/chiayiliterature/；邀請大家一起來+1。