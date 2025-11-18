320+1「摩登嘉義，就是我的日常風景 」特展登場
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義文學館自今年6月正式開館以來，持續以多元策展深化城市文學能量，包括「文學東市場，這次我們交易的是詩」、「自己的房間，時代的風景：張李德和特展」等皆獲得熱烈迴響。今冬，文學館再推出年度重點展覽「摩登嘉義，就是我的日常風景 Modern Chiayi, My Everyday Story」，自11月18日展出至2026年2月28日，於主展場「嘉義文學館：東門町1923」及衛星展場「嘉義市政府文化局圖書館一樓入口處」同步登場。此次展覽不僅從文學、音樂與繪畫三條軸線切入，更以超過30件現地創作作品，帶領觀眾重新看見最迷人的「嘉義感性」，書寫嘉義的摩登日常。
黃敏惠市長表示，今年適逢嘉義市邁向城市發展新階段，嘉義文學館自開館以來，以策展述說城市文化記憶，成功讓文學成為生活風景的一部分。本次推出的「摩登嘉義，就是我的日常風景」特展，以嘉義歷史、城市生活與當代創作交織出三百年的城市氣質。市長指出，嘉義在1933年以「全島第一摩登車站」聞名，而到了今日，「摩登」不再只是歷史的詞彙，而是一種與生活緊密相連的美感態度。市長也邀請市民與遊客，走入嘉義文學館，一起看見東門町1923的摩登時代、一起聽見並感受嘉義最真切的文化底蘊。
文化局謝育哲局長表示，本次展覽以「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」三大主題展開，由作家吳明倫、音樂創作人廖士賢、以及出身嘉義的插畫家東駿帶領在地與異地共18位創作者，以文字、旋律與畫筆重新描繪嘉義。他指出，展覽主視覺由設計師賴佳韋操刀，以嘉義雅稱「桃城」為靈感，融入昭和時期喫茶店的視覺語彙，以一顆象徵逗點的桃子牽起文學與設計之間的連結，展現嘉義城市創意的多重樣貌。局長強調，本次策展企圖回望城市歷史，也承載創作者的真實生活經驗，使「摩登」不再只是建築意象，而是一種嘉義獨有的文化精神。
平凡製作黃銘彰說出，展區亮點從咖啡店、黑膠唱片行到城市光景，展出嘉義人的創作日常，「摩登生活Modern Lifestyle」展區以摩登咖啡店為場景，展示吳明倫及嘉義高中青刊社學生以生活經驗改寫的短篇小說，觀眾可自由翻閱如餐點般呈現的文字書冊。「摩登態度 Modern Spirit」展區化為黑膠唱片行，展出金曲獎得主廖士賢創作手稿、錄音設備與學員作品，觀眾可戴上耳機聆聽《線索》等創作，感受嘉義的「聲音」。「摩登美學 Modern Aesthetics」展區則由插畫家東駿帶領十一位創作者，以插畫捕捉城市從白天到夜晚的光影與建築線條，呈現嘉義日常的摩登風景。此外，位於文化局圖書館一樓的衛星展場以「創作者書桌」意象，展示三位參展者的創作手稿、工具與過程紀錄，讓民眾在閱讀與觀展之間，走入創作者的日常。
文化局表示，本次展覽為「320+1嘉義市城市博覽會」首先亮相的摩登城市展區之一，透過文學策展以「摩登生活」、「摩登態度」、「摩登美學」三大主題展開，代表嘉義人的優雅生活、民主態度及畫都城市美學，邀請市民及遊客自11月18日至115年2月28日至嘉義文學館參觀，展覽期間有1場創作交流者之夜，另外自12月12日至28日城市博覽會期間將配合調整開放時間，請持續關注文化局官網：https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/及嘉義文學館IG粉專：https://www.facebook.com/chiayiliterature/；邀請大家一起來+1。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 2 天前
影／守護偏鄉弱勢兒童 彰基、康橋捐二基0-4歲兒童醫療專用交通車
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】偏鄉弱勢幼兒就醫或者施打疫苗常常由父母騎機車背著幼兒，一旦發生意外或者車禍互傳媒 ・ 9 小時前
雲林北港朝天宮「黑面三媽」 睽違109年首度南巡台南
雲林縣 / 綜合報導 雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，黑面三媽15日開始起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行，這是黑面三媽相隔109年，首度南下台南，今（17）日早上從新營太子宮出發，沿途行經好幾間宮廟，晚上到麻豆代天府駐駕，雖然是上班日，仍吸引不少信徒前來排隊「鑽轎腳」，盼能透過媽祖的庇佑，祈求平安。好幾名轎班人員把鑾轎扛上肩，要將黑面三媽抬出宮廟，現場湧入大批信徒共襄盛舉，媽祖鑾轎停放定點後，排隊鑽轎腳的信徒，一個接一個，一度看不到盡頭，有人一揪，就是上百位信徒一起來。信徒說：「我們差不多5、6百人來，我們13，14台遊覽車，還有人自己開車來，很開心，因為他們都沒有來過這邊，接到這個消息然後就問路線要怎麼走。」還有信徒從台北開車南下，預計要跟著媽祖遶境十天，車上載著機車，方便行徑鄉間小路時可以持續跟隨媽祖，信徒說：「(走到哪睡到哪就對了)對，找地方睡。」雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，11月15日起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行，這是黑面三媽自1916年以來、相隔109年後首度南下台南，北港朝天宮主委蔡咏得說：「我們三媽北港遶境的時候只有在北港，從來都沒有到外縣市，只有到台南府城，所以大家都很期待。」17日早上，媽祖從新營太子宮出發，行經五間厝乾隆廟、鐵線橋通緝宮，下營上帝廟一路到麻豆代天府駐駕，雖然是上班日，仍吸引不少信徒前來，明（18）日則是從麻豆代天府、一路到西港慶安宮，19日則會從慶安宮到鹽行天后宮，20日到23日，預計會前往北區、中西區、安平區等地區。主持人說：「祈求國泰民安，風調雨順。」相隔109年，北港朝天宮再度南下，不只是宗教盛事，更是文化傳承的重要象徵，信徒盼能透過媽祖的護佑，祈求風調雨順，國泰民安。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「愛在畫中」身心障礙者創作 繪出理解隱性障礙
新北市社會局為響應2025年國際身心障礙者日活動主題「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，18日舉辦第28屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，由副市長劉和然頒發獎牌給125名優秀的身心障礙畫作得獎者、2位「嚴選組」得獎者及6個績優參展單位，鼓勵他們藝術創作的熱情。自由時報 ・ 10 小時前
大葉設計系畢業生赴過溝社區駐村 「舊事小旅行」奪大村洄游農村競賽銅獎
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學設計學系助理教授劉宜芬帶領今年6月剛畢業的曾郁茵、陳柏邑、陳柏宇、互傳媒 ・ 1 天前
鹹酥雞活動讓商圈業績成長 逾12萬民眾到場大快朵頤
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局十七日表示，高雄鹹酥雞嘉年華活動連續兩天，在大遠百…中華日報 ・ 1 天前
走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣...styletc ・ 3 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 8 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 4 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 12 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 17 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 8 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前