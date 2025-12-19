《321 Party！嘉義潮流節》登場！ 黃敏惠市長：來嘉就是潮，等你來+1！

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義市轟動登場的「320+1 城市博覽會」，讓嘉義市正式跨入「潮流城市」新紀元！全城眾所矚目的重磅活動——《321 Party! 嘉義潮流節》，將於 12 月 25 日至 27 日聖誕假期至跨年前夕，在檜意森活村 T24 草地熱烈登場。市政府特別聘請金曲製作人米奇林 MCKY LIN 領軍策展，結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，連續三天翻轉百年古蹟的夜晚面貌，打造獨屬嘉義市的潮流盛典。嘉義市長黃敏惠表示「來嘉就是潮，等你來+1！」

市政府表示，《321 Party! 嘉義潮流節》活動場域選在充滿歷史韻味的檜意森活村，透過「日夜翻轉」的期間限定藝術裝置，讓白天的靜謐古蹟在夜晚搖身一變成為潮流基地。視覺空間由擅長自然美學的「HALLO HÜTTE 棚屋」、文字藝術家「今晚我是手」以及新港藝術高中師生共創，將手寫詩篇、自然植栽與光影裝置結合，讓空間成為一件可閱讀、可沉浸的藝術品。

嘉義市「320+1 城市博覽會」讓嘉義市正式跨入「潮流城市」新紀元！結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，連續三天翻轉百年古蹟的夜晚面貌。（圖/嘉義市政府提供）

市政府在《321 Party! 嘉義潮流節》安排連續3個晚上呈現截然不同的活動亮點，包括12 月 25 日：潮流體驗揭序幕 首日由知名設計潮牌 Plateau Studio 與文字藝術家 「今晚我是手」 強強聯手，推出限量潮流轉印體驗。民眾可親自動手，將獨特的設計語彙印製成專屬紀念，為三天的派對暖身。

12 月 26 日：現代 DJ 酷潮（Cool Wave） 第二晚將火力全開，聚焦電子音樂與前衛聲響。陣容包括前衛聲響藝術家 Betty Apple 與實驗團體 Social Dis Dance 的跨界演出、Melting 99 與 L-CC 的 B2B 輪番出演。此外，潛力新聲 吳優 WUYO 將化身一日 DJ，與饒舌暴徒 BCW 帶來新形式的共演新作，讓嘉義的夜晚充滿前衛聲響與嘻哈的躁動能量。

12 月 27 日：藝文詩意流派（Poetic Flow） 壓軸之夜回歸內斂與詩意。邀請入圍金曲獎的唱作人 FunkyMo 帶來輕鬆搖擺的旋律。同時亦邀請嘉義出身、入圍金曲四大獎項的才女 王彙筑 及金曲新人獎得主饒舌新秀 someshiit 山姆，分別與油水投影藝術家 白油 Bio 跨界合作，以聲音與流動的光影構築出獨特的藝術氣場，展現嘉義青年文化的溫柔與韌性。

黃敏惠市長說，嘉義市 320+1 城市博覽會自 12 月 12 日正式開展以來，吸引滿滿人潮，精彩活動一波接一波，《321 Party! 嘉義潮流節》更將展現嘉義市城市博覽會另一面貌。

文化局長謝育哲強調，嘉義市是共享、宜居、摩登城市，更是提供創作者滿滿靈感的城市。以「嘉義夜森活 night / party mode on!」為主題，平凡製作邀請音樂策展人米奇林 MCKY及其全新音樂廠牌落夢地 ROMAD 加入本次策劃，並邀請嘉義在地阮劇團藝術總監汪兆謙擔任戲劇顧問，精采呈現「嘉義」身為一座能為創作注入靈感的城市點點滴滴。

