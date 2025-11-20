322隻毛孩找到新家！「癲癇貓」被認養暖心故事曝 牠們還在找主人

記者柯美儀／台北報導

貓咪「里美」還在貓踏踏貓旅社等待被領養。（圖／動保處提供）

台北市動物保護處自107年起推動「TAS浪愛滿屋」計畫，截至今（114）年10月31日止已與26家特定寵物業者等民間機構攜手合作，運用商家展示空間與照護資源協助台北市動物之家之犬貓認養，讓市民能在家附近近距離接觸等待認養的犬貓，公私協力合作已成功為322隻台北市動物之家收容犬貓找到幸福新家。今年10月15日更在商家協助下成功讓失去家庭的虎斑貓「帝寶」有了新家，另外還有9隻可愛的犬貓在店家等待認養。

動保處表示，「帝寶」是一隻患有癲癇病史的貓咪，因飼主無力照顧於113年5月被送至動物之家。在獸醫團隊細心診療與照護後，「帝寶」的發作頻率逐漸降低，個性也愈加親人、愛撒嬌。休養期間，寵物公園南港二店表示願意為「帝寶」尋找新飼主而從動物之家將貓咪送到店裡照護推廣認養。

患有癲癇的貓咪「帝寶」找到新家，被民眾收養。（圖／動保處提供）

動保處說，今年10月15日，店家傳來好消息，已有民眾願意收養「帝寶」，牠進駐商家短短10天，就幸運的遇見願意陪伴牠的新主人，並承諾持續帶牠接受醫療追蹤，讓牠有更好的生活品質。寵物公園是家連鎖的寵物用品店，除了南港二店外，安和店、南港店及忠五店，也提供貓咪認養服務，民眾可以就近到店家認識動物之家的貓咪。

另一隻同樣是虎斑貓的「里美」，則在113年4月份被救援送進動物之家，個性較為害羞，在今年10月5日，被中山區合作商家「貓踏踏貓旅社」選中到店裡送養，並讓「里美」有了更穩定與友善的生活環境。經商家耐心陪伴，「里美」已逐漸展現溫柔、親近人的特質，動保處推薦想認養貓咪的民眾到店家，讓「里美」也能像「帝寶」一樣有溫暖的家庭。

動保處提醒，民眾在迎接毛孩之前，應先審慎評估自身年齡、居住空間、經濟能力及家庭共識等條件，一定要有照護牠一輩子的決心與耐心，才能和毛孩幸福生活。透過「TAS浪愛滿屋」計畫在店家認養的動物也適用「台北市幸福犬貓認養福利」享有10項以上的認養優惠。更多待認養動物的最新動態及合作商家資訊，請至動保處官網(https://www.tcapo.gov.taipei/)或臺北市動物之家臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/tcapo.tas)查詢。

