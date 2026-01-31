324場世界巡演畫下句點！張學友一句「再見不會太遙遠」粉絲瞬間暴動

記者林宜君／台北報導

天王張學友在告別世界巡演後，首度以「暫時停下來的人」身分面對生活空檔。（圖／資料照）

天王張學友在告別世界巡演後，首度以「暫時停下來的人」身分面對生活空檔，一句輕描淡寫的玩笑，卻意外為下一步動向埋下震撼伏筆。張學友歷時2年7個月全力投入「60+」世界巡演，上週於香港完成第324場演出，為這段龐大音樂旅程畫下句點，也刷新個人紀錄，持續穩坐華語歌手單輪巡演場次最高的寶座。演唱會落幕後，張學友幽默自嘲成了「失業人士」，卻難掩內心翻湧的情緒。

巡演結束後第6天，張學友透過唱片公司環球音樂的社群平台分享心情，坦言一起床發現自己還在家中，才真正意識到演唱會已經結束。（圖／環球音樂提供）

巡演結束後第6天，張學友透過唱片公司環球音樂的社群平台分享心情，坦言一起床發現自己還在家中，才真正意識到演唱會已經結束。張學友形容，長時間巡演已成為生活的一部分，「一直有個錯覺，一個禮拜就能再和大家見面」，如今要適應舞台暫時落幕，仍需要時間消化。張學友也親筆寫下感謝信，向全球觀眾與歌迷致意，形容這段巡演是一場「很美、很美的夢」。張學友寫道：「夢裡我是被需要的，被愛的，被捧在手心的，可以恣意地去尋找、去嘗試、去做我最愛的唱歌表演。」同時也感性表示，「是夢就會醒，我懂！」語氣溫柔卻帶著不捨。

即使暫別舞台，張學友直言自己「很想大家」，並留下耐人尋味的7字訊息「再見不會太遙遠」，讓歌迷充滿期待。（圖／翻攝自微博）

即使暫別舞台，張學友直言自己「很想大家」，並留下耐人尋味的7字訊息「再見不會太遙遠」，讓歌迷充滿期待。據了解，他已著手規劃全新作品，目標是打造一齣全新的音樂劇，為下一段舞台旅程鋪路。目前張學友一邊享受久違的日常生活，一邊投入新計畫準備，也在農曆年前送上祝福，重申自己在演唱會上最常說的一句話，大意是「希望大家好好生活，每日都是健康開心的」，並誠摯祝願所有歌迷平安順心，「願我所願，皆能成真」。

