325名中國嫌拒遣返！在泰國拘留所暴動 警方斷電、噴水柱鎮暴

325名中國嫌犯被關在泰國拘留中心時集體暴動，破壞牢房、監視器遭壓制。（示意圖，Pixabay）

泰國達府湄索縣一處拘留中心日前深夜發生暴動，325名因非法入境遭拘留的中國籍人士，為避免被遣返回中國，竟破壞牢房柵欄和監視器，最終相關人員以斷電，並使用水柱鎮暴才控制局面，事後，有15人涉嫌帶頭鬧事，被控破壞財產罪，所有涉事者也將被列入黑名單，永久禁止入境泰國。

綜合《The Star》、《Nation Thailand》報導，325名中國籍嫌疑犯先前從緬甸詐騙園區逃出後，非法入境泰國遭逮，目前被關押於湄索縣一處拘留中心，為抵抗被遣送回國，9日深夜23時20分許，他們集體暴動，不僅破壞牢房的門與監控設備，還使用武力損壞建築內其他障礙物，導致現場混亂。

警方隨後升級應變措施，將大樓斷電，並使用水柱鎮暴，最終於隔日凌晨4時30分控制局面，該事件也造成一名嫌犯受傷送醫，後續有15人因涉嫌帶頭鬧事，被控破壞財產罪。泰國當局已展開全面調查，並預計將所有涉事者列入黑名單，永久禁止入境，此外，移民局正與中國駐泰大使館協調，加速整批嫌犯的遣返程序。

