325名陸籍詐騙嫌犯怕被遣返中國 大鬧泰國拘留中心「全數終身禁止入境」

泰國一處拘留中心要將325名非法入境泰國的陸籍人士遣返中國，他們疑似為了避免被遣返，竟大鬧拘留中心，過程中還有人受傷送醫。（圖／翻攝自Khaosod English）

泰國北部達府（Tak）邊境城市美索（MaeSot）一座移民拘留中心9日晚間23時左右發生暴動，有325名陸籍詐騙嫌疑犯被拘留，他們為了避免遭遣返中國，竟試圖破壞中心內設施抗議。最終泰國警方出動水槍和切斷電源才控制局勢，事後有15名帶頭鬧事者已遭移民局依法提告毀損公物，而當局也記錄所有嫌疑犯的生物特徵辨識數據，將他們列入終身禁止入境泰國的名單中。

綜合外媒報導，泰國移民局副局長暨發言人周榮倫（Pol Maj GenChoengron Rimpadee）指出， 12月9日晚間23時20分，在達府美索區塔賽魯亞（Tha SaiLuat）次區移民拘留中心2號設施，有一批多達325名陸籍被拘留者，他們從緬甸賭場與詐騙營地打擊行動後逃離，並非法入境泰國被發現，全數遭逮捕並準備遭遣返中國。

豈料，他們等待遭遣返期間，有人開始爭吵，隨後就演變成肢體衝突，過程中屋內不少公物被毀，還有人破壞監視器設備，企圖阻止警方監控；即便移民局調派翻譯人員進行協商，但情勢仍失控。警方最終切斷電源，並以水槍驅散抗議人群，最後在10日凌晨4時30分將所有人控制住。

這起騷亂中，有一名陸籍被拘者錢姓男子頭部受多處割傷，已送往美索醫院治療。泰國移民局局長潘納馬斯（Pol Lt Gen Panumas Boonyalug）指示，對煽動者嚴加追究責任，並將主要挑動者隔離關押，升格為刑事嫌疑人處理。據悉，有15名核心煽動者已遭拘留，並控以毀損公物罪，最高可處3年以下有期徒刑、最高6萬泰銖罰金，或兩者併科。

除此之外，移民局表示，將持續調查是否有其他被拘者需加控傷害或其他財物損害罪，並已採集所有被拘留的陸籍嫌疑犯生物特徵辨識數據，列入終身禁止入境泰國的名單。

