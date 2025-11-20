327萬訂閱環學家出書了！《艾爾登法環》全劇情解析超過400頁 粉絲必收

FromSoftware 與宮崎英高大作《艾爾登法環》系列深獲大眾好評，不過 FromSoftware 其實並不會大篇幅的講解自己的故事，通常都藏在道具與 NPC 的故事敘述中要慢慢解析，尤其《艾爾登法環》的世界觀與故事巨大，超多認真研究與講解的玩家、實況主等被稱為「環學家」，而專門解說的 YouTuber VaatiVidya 宣布推出超過 400 頁的全劇情分析書。

環學家集大成之作！YouTuber推出400頁《艾爾登法環》全故事分析集（圖源：Tune & Fairweather）

YouTuber VaatiVidya 擁有 327 萬訂閱，這 13 年來常講解 FromSoftware 系列故事包括《黑暗靈魂》、《艾爾登法環》、《隻狼》等作品故事內容，而他將《艾爾登法環》、《艾爾登法環：黃金樹幽影》、《艾爾登法環：黑夜君臨》三大故事與世界觀解說整理成超過 400 頁的精裝書籍，包括特別委託製作的精緻美術內容等展開預購，預計 2026 年第三季發送。