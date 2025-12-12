33共機7共艦「三面圍台」 國軍嚴密監控派任務機應處

中共解放軍2025.12.11上午起出動機艦進行所謂「聯合戰備警巡」。國防部12.12上午公布從12.11上午6時起24小時內，共有33架次共機、7艘共艦在台海周邊活動。國防部



國防部今天（12/12）上午發布中共解放軍臺海周邊海、空域動態，從昨天（12/11）上午6 時起至今天上午6時止，偵獲共機33架次(逾越中線進入北部、中部、西南及東部空域23架次)及共艦7艘，持續在臺海周邊活動。由於昨天上午9時05分起中共對台展開所謂「聯合戰備警巡」，呈現三面圍台的態勢，國軍嚴密監控，並派出任務機應處。

國防部昨天也證實，從昨天上午9時05分起，截至中午12時許，國軍陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

對於上述共機、共艦對台海周邊進行灰色地帶侵擾行動，國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

