33化學兵群家庭日 凝聚向心

記者謝沛宸／綜合報導

陸軍33化學兵群日前舉辦「年度家庭日」活動，由指揮官曾上校主持，邀請眷屬共同入營參與，藉由成果展示與互動交流，感謝官兵一年來的辛勞付出，深化部隊與家庭間的情感支持，使官兵在穩定後盾下持續投入任務。

曾指揮官表示，官兵在年內任務中皆展現專業、紀律與高度責任感，值得肯定；也感謝眷屬長期支持，使官兵能心無旁騖堅守崗位；他期勉所屬持續精進本職學能，延續團隊精神，為部隊整體戰力奠定更加堅實基礎。

33化學兵群日前舉辦家庭日活動，凝聚官兵向心。（33化學兵群提供）