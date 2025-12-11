【33化學兵群煙幕營基地期末鑑測】拂曉發煙遮障 創戰場優勢先機

記者王子昌／桃園報導

陸軍33化學兵群煙幕營煙幕3連日前展開基地戰術鑑測，並於昨日破曉之際依想定狀況進行發煙作業。受測官兵熟稔運用燈號及旗號實施命令傳遞，並操作M56式渦輪發煙機、M3A3機械發煙器及M1式煙幕罐完成發煙任務，模擬以煙幕遮障掩護主戰部隊發起攻擊，驗證化學兵部隊優異支援作戰能量。

掌握風向風速 繪製煙幕部署圖

為檢驗基地訓練成效，33化煙幕營煙幕3連昨日在桃園沿海地區進行發煙演練，官兵採實距離演練方式，在化測中心鑑測組教官督輔下，首先由測候所依令前往目標區周邊，先行架設風向風速儀等設備，並由化學士回報當前風向角度、風速、位溫梯度等資訊予副排長，進一步換算任務所需機具數量、間隔距離等資訊，完成煙幕部署圖繪製。

操作M56、M3A3等機具 掩護主戰部隊

接續由連長下達偵察命令，實施現地偵察，確保現地環境具備發煙任務所需的各項條件。煙幕班官兵各司其職，分別駕駛M56式渦輪發煙機、搬運M3A3機械發煙器及M1式煙幕罐，進入發煙陣地並完成偽裝，完成發煙線配置；各車駕駛啟動發煙機運轉，直至燈號顯示為綠燈、溫度達備載溫度後，車長以「手旗為主、無線電為輔」方式回報，待命實施發煙。

伴隨連長一聲令下，車長立即透過旗號下達發煙指令，M56式渦輪發煙機與M3A3機械發煙器噴煙口迅速噴出滾滾濃煙，並同時點燃M1式煙幕罐，使煙幕遮障持續覆蓋目標區域。巨大煙幕壯觀震撼，成功為作戰部隊創造優勢先機，具體展現化學兵部隊支援作戰的堅實效能。

陸軍33化學兵群煙幕營煙幕3連昨日實施基地戰術鑑測，官兵操作M56式渦輪發煙機、M3A3機械發煙器等裝備，完成發煙任務，模擬以煙幕掩護主戰部隊發起攻擊，展現靈活部署的支援作戰能量。（記者王子昌攝）

33化學兵群煙幕營煙幕3連展開基地期末鑑測，於昨日破曉之際依想定完成發煙作業。（記者王子昌攝）

