【33化學兵群煙幕營基地期末鑑測】精準發煙環環相扣 確保遮障零間隙

記者王子昌／專訪

33化煙幕營煙幕3連昨日順利完成發煙演練，憑藉的不僅是專業本職與團隊協作能量，還有資深引領新進人員的反覆演練，提升應變能力，進一步獲致完美成果。煙幕3連班長范姜勤上士表示，發煙作業是一場精準的「團隊接力」，自天候判讀、部署圖繪製到煙幕班挺進陣地部署，各環節均相互牽動，唯有環環到位，才能讓煙幕遮障完美成形。

范姜勤指出，煙幕班全員除要熟悉各式發煙設備操作要領外，更須具備臨機應處能力，善用團隊協作能量，在突發狀況發生時，即時通報上級幹部，調派油補班及游修小組等專業單位前來支援，杜絕目標區遮障產生間隙，確保煙幕能量持續不間斷，如期如質支援主戰部隊遂行任務。

首次實施發煙作業的煙幕3連化學士李宇恆下士分享，感謝幹部實務經驗傳承，並手把手引領資淺官兵反覆演練，使其在精進煙幕專業職能的同時，也深刻感受單位團結一心、合作無間的工作氛圍，最終在戰術鑑測時順利完成煙幕支援作業。未來也將把握每次訓練時機，持續累積實務經驗，精準完成作戰支援任務，為主戰部隊開創作戰先機與戰場優勢。