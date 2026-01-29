33國軍事領袖齊聚! 美將辦首屆「西半球防長會議」專家：呼應「戰略收縮」計畫

美國軍方日前發布聲明，宣布將於 2 月 11 日舉辦首屆「西半球國防部長會議」，加強西半球國家間的合作。有專家分析認為，美國推動強化西半球防務的行為，與其準備進行的戰略收縮有關，質疑美國目前可能已「無力維持全球霸權」。 圖：翻攝自 騰訊網 曹劼

[Newtalk新聞] 美軍參謀長聯席會議日前發布聲明，宣布將於 2 月舉行「西半球國防部長會議」，邀請除了美國外 33 個西半球國家的國防部長或軍方高級代表前往華盛頓，共同針對深化區域合作、打擊毒品犯運等議題進行深入討論。有專家分析指出，美國試圖整合西半球國家的行為，與最新《國家防衛戰略》中提及的「戰略收縮」有關，認為當前的美國可能已經無法繼續維持「全球霸權」、勢力收縮是「必然結果」。

《鳳凰衛視》駐英國記者「曹劼」發布文章指出，當地時間 23 日，美國軍方發布聲明，宣布將於 2 月 11 日舉辦首屆「西半球國防部長會議」，邀請其他位於西半球的 33 個國家或地區的軍事代表共同前往華盛頓，共同維護西半球地區的利益與穩定。

「曹劼」稱，雖然美國向西半球國家釋出善意，但包含委內瑞拉、格陵蘭在內的國家或地區近期曾或正與美國發生摩擦，推測此次的會議可能引爆美國與部分國家間的衝突。另外，除了領土位於西半球的國家外，英國、法國與丹麥等在西半球有屬地的歐洲國家也可能派遣軍方高級代表參與會議。

「曹劼」認為，美國高調舉辦「西半球防長會議」的行為，與該國國防部在 23 日公布的最新版《國家防衛戰略》中提及的「戰略收縮」有關。「曹劼」表示，在該份《國家防衛戰略》中，國防部將保護美國國土安全列為首要任務，並宣稱將加強與西半球國家的合作。另外，該份《國家防衛戰略》中也罕見地未提及台灣相關事務。

「曹劼」分析稱，在美歐同盟關係瀕臨崩潰的背景下，美國可能逐漸將戰略重心從印太地區轉移回拉美地區，重新在西半球地區打造新的防務體系，進一步加強美國自身的防衛能力。「曹劼」也進一步指出，新版《國家防衛戰略》未提及台海問題一事，象徵著美國可能積極推動在不損害自身全球影響力的情況下，進行全球規模的戰略收縮。

「曹劼」表示，在先前的戰略報告中，美國方面宣稱無意主導、羞辱或遏制與中國相關的事務，但承諾仍將維持在印太地區的軍事力量平衡，以確保美國的盟友不受中國或其他國家威脅。與此同時，「曹劼」也針對美國的策略進行批評，認為希望維持影響力又想推動戰略收縮的做法「非常不現實」。

「曹劼」總結稱，美國現在可能已無力維持其全球霸主的地位，「主動進行戰略收縮是必然的結果」，強調中國未來應對跟隨美國戰略方針的國家時，只需要透過「以不變應萬變」的方式，就能在地區衝突局勢中佔據上風。

