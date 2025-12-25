33坪健身房挑高空間，結合空瑜、瑜珈與教練課的多功能運動教室

編輯 陳思靜｜圖片提供 曜鷹室內空間設計

小編帶你看好宅

33坪的新成屋，屋主是一位極具個性與品味的女性，對於空間規劃有著清楚且明確的期待，她希望健身房能夠提升上課的人數，並解決以往教室空間受限、課程只能擇一進行的問題。更重要的是，要能夠滿足空瑜課程對高度的需求，並且規劃完善的收納與學員個人物品放置區，讓學員在運動的同時，也能享受到舒適整潔的環境。



設計師在接手之初，便先行試算新教室的可容納人數，確保空間能支撐更多學員同時使用。透過細膩的空間劃分，將器材區、動態課程區與靜態課程區清楚界定，讓空瑜、教練課與墊上瑜伽能夠同時進行而互不干擾；大型器材的收納問題則透過巧妙的柱體與梯下空間轉化為儲藏室，加上滑門設計，讓器材搬運更加流暢。並善用屋高，在擁有7米的挑高的，設計師運用鐵工加強結構，終於讓空瑜課程能挑戰更高難度；並同時入口處設計了穿鞋椅與置物櫃，解決學員私人物品雜亂堆放的困擾。

小編的最愛

在美學上，設計師選擇跳脫傳統運動空間常見的冷調配色，以深色木紋搭配特殊漆，讓剛硬與溫潤之間達到平衡。櫃台則被設計在門口正中，白色系的特殊漆創造獨特紋理，結合拱門造型，成為視覺焦點，也兼顧內部空間的隱私。並於地板鋪設木質人字拼，帶來宛如自家專屬健身房的溫馨氛圍。

廣告 廣告

曜鷹室內空間設計／洪鵬智

地址：桃園市桃園區桃德路29巷38號

電話：03-3631489

Email：yaoyingid@gmail.com

網站：https://www.yao-ying.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>曜鷹室內空間設計

立即聯絡>>>曜鷹室內空間設計