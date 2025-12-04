33坪灰色系混搭風親子宅，以圓弧語彙描繪柔光溫暖的生活場景

編輯 游芷涵｜圖片提供 好和設計

小編帶你看好宅

這間33坪的三房兩廳混搭宅，空間以圓弧線條收邊，藏著父母細膩呵護孩子的心意。設計師以灰色系為留白基調，點綴綠色與粉色跳色，營造出簡約卻充滿個性的氛圍；特殊漆與木紋、鐵件交織出質感層次，搭配光影變化，讓空間更顯柔和而有深度。



入門空間以灰色系為主軸，藝術水泥地坪與清水模質感的系統櫃色調相互呼應，營造沉穩內斂的氛圍。入口左側規劃了穿鞋椅櫃，加入感應燈源，增加使用便利性，椅背以木格柵設計，修飾電箱；右側以大片灰鏡延伸視覺，搭配木紋琴鍵造型的掛勾，方便掛放外出衣帽或包包。公領域採開放式設計，在電視牆右側，設計師以樺木作為收納櫃的門片，而兩組櫃體之間，拉開40公分的距離，規劃為有玻璃門片的展示櫃區，放置男屋主收藏。靠近玄關處的珊瑚粉櫃體門片，替暖灰基調增加柔和感，除放置掃地機主機，也同時收納吸塵器。



餐廚空間位於低天花的區域，設計師以圓弧拱型的手法連接天花與牆面，讓轉折更自然的同時也界定了區域，替走入餐廚區增添了儀式感，同時設有燈帶，亦可點亮客廳空間。餐廚左側預留電器嵌入位置，電器櫃與冰箱位中間則隱藏一道儲藏室門片，可收納冷凍櫃與乾貨備品。廚房選用TAKARA法瑯板廚具，搭配中島流理台與餐桌整合；牆面以鐵道磚為主題，半高處以綠灰交錯配色，增添輕盈的呼吸感。

小編的最愛

主臥規劃了半開放式的更衣間，以壁掛式衣架為主，方便後續調整而不需要重新拆除；考量到親子同房的需求，床頭背牆設有嵌入式磁吸軌道燈，可按需求自由移動。入口直通主衛浴，讓日常使用動線更流暢，同時引入自然光線，使臥室更顯明亮與開闊。

好和設計／何佳翰

地址：台北市內湖區民權東路六段123巷14號4樓之2

電話：0960181064、02-87928330

Email：goodhostudio@gmail.com

網站：http://www.goodhodesign.com/goodho-home-page/welco

