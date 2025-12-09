33坪老屋凹字型格局改造，善用雙面採光實現普羅旺斯鄉村風

編輯 陳思靜｜圖片提供 晟角制作

33坪歷經16年屋齡的老屋，原始格局因「凹字型」結構而顯得陰暗不明，採光不足也讓生活氛圍顯得沉重。屋主期望能在保有鄉村風格與磁磚元素的同時，注入繽紛的色彩，並在小孩逐漸長大之際，讓全家人都能擁有各自獨立的生活空間。



設計師首先從屋主的喜好出發，選擇以普羅旺斯黃作為全屋的基調，透過色彩與花磚樣式貫穿空間，帶來溫暖而充滿活力的氛圍。針對格局上的難題，設計團隊巧妙利用凹字型的特性，將房屋兩側的對外採光完整保留，讓日出與日落的光線都能流動於空間之中，真正做到雙面採光、光線無死角。



在空間劃分上，設計師將凹字型中段規劃為私領域，確保臥室的隱私與安定感；而凸出的兩翼則分別設為客廳與餐廳，使公共區域沐浴於自然光之下，達到視覺與心理的延展效果。同時，利用凹字型最狹窄處作為前後空間的過渡，搭配弧形牆面設計，弱化原有的方正與死角感，讓動線轉換更為柔和自然。



長廊部分則轉化為展示區，透過明亮光源與展示櫃的結合，將原本易顯單調的走道變成充滿藝術氣息的空間。不僅解決了不規則結構的侷限，也進一步創造了全屋的通風流暢與開闊感。

在風格細節上，設計師以鄉村風為基底，融合屋主喜愛的美式氛圍與歐式小花磚，讓繽紛的色彩遍布於不同場域。餐廳則透過壁爐設計營造溫馨氛圍；而主臥以進口花草壁紙增添自然氣息，33坪的老屋煥然一新，成為充滿溫暖與個性的生活場域。

晟角制作設計有限公司／林昌毅

地址：台北市松山區富錦街429巷3號1樓

電話：02-23023178

Email：shenga@ga-interior.com

網站：https://www.ga-interior.com/

