33坪老屋弧形天花與飯店式私領域，完成寧靜且具穿透感的宅邸

整體以「繭」作為空間敘事的起點，不急著揭露全貌，而是選擇層層包覆、逐步展開。如同繭所孕育的狀態，空間在虛與實之間游移，透過材質轉換、界線消融，重新梳理各區域之間的關係。線條、層次與色彩被刻意收斂至最純粹的狀態，讓視覺回歸安靜，同時燈光不再只是照明工具，而是成為引導情緒的語言。



33坪的老屋，屋主期待同時容納工作室與套房機能，並清楚劃分公私領域，卻不犧牲整體的穿透感。設計師因此打破原有三房格局，重新組構空間關係，將私領域入口與展示櫃牆結合，作為柔性的界線，既界定場域，也成為空間轉換的過渡。公領域以開放式配置串聯，使動線流動而寬闊，私領域則以飯店式邏輯規劃，讓生活回歸純粹與安定。



色彩策略成為引導情緒的重要線索，公領域以暖灰色調鋪陳，讓空間顯得沉穩而開放；私領域則轉以溫潤木質，營造靜謐放鬆的氛圍。面對老屋天花偏低的先天條件，設計以簡約弧形線條作為天花主調，將管線與照明巧妙隱藏其中，化解壓迫感，在機能與視覺之間取得平衡。



公領域不再以沙發作為空間核心，而是重新定義為工作與交流並存的場域。工作區結合中島設計，使空間既能專注創作，也能成為親友聚集的場所。半牆的配置保留開闊感，同時維持工作所需的秩序。書桌後方的櫃體一半收納、一半展示，而展示櫃後刻意保留老屋原有磁磚，讓新舊材質在同一立面對話，成為空間最真實的記憶痕跡。

私領域則將原有地樑結構轉化為卡座式休憩區，創造專屬於屋主的停留角落，並配置獨立客廳，延續飯店式的生活節奏。主浴以櫥窗概念取代封閉隔間，大面積玻璃引入光線，使視覺、機能與空間感受彼此滲透，完成一處被溫柔包覆、卻依然自在呼吸的居所。

