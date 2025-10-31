33年零負評閨蜜！張柏芝、黎姿探班合體 「骨相美人」逆齡同框驚呆網友
54歲黎姿近日驚喜現身張柏芝錄製綜藝《一路繁花2》探班，兩人一見面立刻小跑相擁、貼臉耳語，重現當年《倚天屠龍記》中「趙敏摸臉」的經典畫面。45歲的張柏芝瞬間露出少女般笑容，靠在黎姿肩頭，黎姿則貼心蹲下替她整理旗袍領口，親暱互動讓網友驚呼：「這真的是50多歲的狀態嗎？」
這段跨越三十年的情誼始於1992年，當時12歲的張柏芝透過朋友認識21歲的黎姿。張柏芝曾說：「全香港我只承認黎姿比我漂亮。」黎姿也曾稱讚她「未來一定會很閃亮」。1998年張柏芝以《喜劇之王》出道後，兩人從私下好友變成圈內知己，即使在人生低潮時也始終相互扶持——黎姿弟弟車禍重傷時，張柏芝第一時間協助她；而當張柏芝陷入輿論風波，黎姿也默默陪伴在側。
多年過去，她們走上不同的人生道路，卻依然各自綻放。黎姿退圈後投身醫美事業，度過54歲生日依然膚況緊緻，被丈夫與三名女兒圍繞，幸福神情溢於言表；張柏芝則持續活躍於幕前，錄節目時仍充滿活力，照片中臉部線條俐落，被網友盛讚「凍齡有術」。有人笑說：「骨相美人果然耐老，這樣的狀態說是三十歲也不為過。」
在探班影片裡，黎姿手捧鮮花現身，張柏芝看到後立刻跑上前擁抱。兩人邊聊天邊分享零食，還模仿對方的經典角色，笑鬧氛圍自然又輕鬆，令網友大嘆「她們的友情真讓人羨慕」。
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」 與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔
