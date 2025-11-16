33歲中國男「下藥性侵」多人！遭英國法院判無期徒刑 受害人數恐破百

徐超涉嫌性侵、下藥、偷拍多名女子。圖／翻攝自Metropolitan police

中國一名33歲的中國籍男子Chao Xu（暫譯：徐超）在英國犯下性侵、下藥、偷拍等罪，案件涉及6名女子，是警方調查以來犯案最大的性犯罪者之一，徐超遭判處無期徒刑，且至少須服刑24年才可以假釋，不過警方不排除實際被害人超過百人。

綜合外媒報導，中國一名33歲的男子徐超，自2016年起居住在英國，且畢業於格林威治大學。他涉嫌在倫敦南部的公寓舉辦派對，對參加活動的女性下藥性侵，並將犯案過程錄下。警方指出，徐超公寓中的空氣清新劑、擴音器都藏有秘密攝影機，以便拍攝人們洗澡、上廁所、換衣服的畫面。警方更指出，他會將犯案過程剪成「合輯」。

警方表示，他提供給賓客的飲品「生命之泉」是他自己調製，由酒精、中藥混合的雞尾酒，就是這個飲料害被害人陷入昏迷。警方說在對徐超的手機進行檢查後，從中發現令人不安的內容，「該設備包含以第一人稱視角拍攝的視頻和圖像，顯示徐超性侵那些看起來失去意識或嚴重喪失行動能力的女性」，警方認為他是史上作案最多的性犯罪者之一。檢察官凱瑟琳（Catherine Farrelly KC）指出，這些影片中至少有11名身分不明的女性遭到性虐待，指控徐超錄下影片是為了紀念。

一名受害者在法庭上表示，「我恐怕永遠也無法忘記那個人對我所做的一切」，表示雖然知道被下藥，但是意識仍然清楚知道徐超作案的過程，「最可怕的是我睜不開眼睛，也張不開嘴，他做的每件事我都感覺到了，我只是不明白他為什麼要這樣對我」。

今年5月，徐超舉辦派對並性侵一名女性，女子醒過來後回憶起受害過程，包含徐超曾使用手機錄影。她和另一女子一起到警局報案，該名受害者體內被驗出毒品和肌肉鬆弛劑，徐超在今年6月1日被捕。被捕後徐超承認自2022年至2025年6月間對多名女子犯下性侵、偷窺、故意下藥等24項罪行，他被倫敦的法院判處無期徒刑，且至少須服刑24年才可以假釋。警方表示，在徐超認罪後，又有10多名受害者站出來指證，因此不排除受害者超過百人。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



