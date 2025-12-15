33歲公益女神認「當媽生子」 鬆口：明明不想生卻弄了一個

楊婷婭15日出席新單曲〈Come get my love〉記者會。

「公益女神」楊婷婭（楊楊）近日推出新單曲〈Come get my love〉，透過音樂唱出屬於「多元性別的自由靈魂」。楊婷婭在作品中講述性別平權，她表示：「每個靈魂都應該被尊重，不論你愛誰，只要不傷害他人，都應該被這個世界溫柔以待。」希望透過這首歌，讓大家知道「你不孤單，你值得被愛」。

楊婷婭今（15日）出席單曲發布會，好友經紀人歌手金志遙及多元星勢力團體「心動宇宙U N V」也爲她站台打氣。楊婷婭分享「心動宇宙U N V」像是自己的小孩，幽默說：「明明自己不想生小孩，卻弄了一個（團體）。」

廣告 廣告

楊婷婭（右2）15日與團體「心動宇宙UNV」（左起）、金志遙出席記者會。心動藝能提供

回想年初時，她透過舉辦全台甄選活動發掘「心動宇宙U N V」，楊婷婭說：「徵選時，我特別強調性別友善，歡迎所有性別都可以來參加，不要被社會的框架與枷鎖限制。」也希望社會大眾，尤其是小孩子也可以在舞台上看到和自己一樣族群的人，讓他們覺得自己不是異類，也有跟自己一樣的榜樣可以追隨。

但面對外界異樣眼光，「心動宇宙U N V」仍有幾次被酸不男不女，楊婷婭都會挺身而出、柔性勸說對方，解決衝突。特別的是，目前單身2年楊婷婭，坦言自己在加拿大念大學時，曾與女性交往過一年，對方也是台灣人，後因雙方個性不同、對於未來沒有共識，因而協議和平分手。

楊婷婭15日亮麗出席記者會。心動藝能提供

楊婷婭在多元文化並存的環境中成長，從小就能理解「尊重」與「平等」的價值，認爲每個人都能自在地成為自己，也成為她投身公益與音樂的起源。學生時期的她，熱愛參與各項公眾事務，擔任環保義工，推動環境永續與生命關懷並積極推廣動物保護，她也希望能透過音樂，帶給社會大眾更多正能量。



回到原文

更多鏡報報導

濱崎步再打臉中國媒體！曬上海無人演唱會照 標註日本攝影師反擊

南拳媽媽「鬧雙胞」撕破臉 彈頭喊莫名其妙：像爸爸告小孩

南拳媽媽「爭權」官司延燒！彈頭心寒吐內幕：小南拳1年7000萬唱酬恐遭波及