33歲女戴銀手鐲10年未摘「長進肉裡」 醫：恐引發敗血症
大陸福建寧德市近日出現一起驚悚醫療案例，一名33歲龔姓女子因手腕上的銀手鐲與串珠戴了近10年未曾取下，不知不覺中竟「長進肉裡」，導致嚴重感染、紅腫化膿。所幸就醫後，經手術取下手鐲與串珠，但醫師也警告，若再延誤就醫，恐怕不僅須截肢，甚至可能引發敗血症危及性命。
根據《廣州日報》報導，來自福建寧德市的33歲龔姓女子，10年前戴上一個銀手鐲與串珠後，幾乎從未摘下；這些年來隨著龔女體重增加，她發現手腕越來越緊，一開始並未放在心上。直到近半年來，她戴著飾品的手腕皮膚反覆出現紅腫、搔癢與滲液，她以為只是普通皮膚炎，便自行塗抹藥膏；豈料，兩個星期前，她的手腕劇痛且滲出膿液，一看竟發現有部分手鐲已「嵌入肉中」，完全取不下來。
寧德市閩東醫院創傷骨科及手顯微外科醫師收治龔女，馬上為她做檢查，結果顯示，龔女前臂皮膚嚴重紅腫潰爛，組織增生形成一圈「肉環」緊緊包裹銀手鐲與串珠，並散發惡臭與膿性分泌物。副主任醫師黃其龍指出，這是首飾長期壓迫摩擦、再加上細菌感染造成的慢性發炎與肉芽組織增生；若不及時手術取出，感染恐會擴散至深層組織，甚至導致敗血症或手臂功能喪失。
由於感染嚴重且組織脆弱，醫療團隊決定採取手術方式處理。經過多次討論與抗感染治療後，醫師為龔女實施「前臂異物取出術及清創術」，由主任醫師張申申主刀，手術在臂叢麻醉下進行，醫師形容過程如同「考古挖掘」，沿著手鐲與串珠的形狀，小心分離被肉芽組織「吞噬」的部分，避免傷及血管與神經。
歷經約1個多小時精細操作後，手術團隊成功取出已被膿血覆蓋、失去光澤的首飾，並對深層傷口進行清創與引流。術後龔女的疼痛明顯減輕，之後在院方治療下康復並順利出院，她感激表示，「真的太謝謝醫生了，我以為我的手保不住了！」
對此，醫師提醒，許多人為了美觀或方便，長期佩戴戒指、手鐲等飾品卻忽視潛在風險，故特別提出4點建議，第一是戴首飾者應定期清洗並讓皮膚透氣，保持乾燥；第二是若體重增加或出現水腫，應適時取下或調整；第三為若出現紅腫、疼痛、破皮等情況，應立即取下並就醫；最後則是運動、勞動、接觸化學品或睡前，最好暫時摘除，避免摩擦與感染。
