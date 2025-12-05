33歲女遭丟包-8℃高山「困6小時凍死」 男友下山詭異5舉動涉犯殺人罪

國際中心／潘靚緯報導

一對情侶攀登奧地利最高峰、大格洛克納山，女友因體力不支，被男友獨留在靠近山頂6.5個小時，失溫凍死。(圖／翻攝自維基百科)

奧地利一對情侶今年初一同攀登最高峰、海拔3798公尺的大格洛克納峰，就在快登頂時，33歲的女友因體力不支身體不適，有豐富登山經驗的36歲男友，卻把她獨自留在距離山頂僅50公尺的位置，長達6.5個小時，自行下山尋求幫助，且未留下任何禦寒裝備，導致女友最終因失溫凍死在山上，男友因此被指控涉犯過失殺人罪嫌。

根據《每日郵報》報導，這對來自薩爾茨堡的情侶，今年1月一同來到海拔3798公尺的大格洛克納峰登山，快登頂時，缺乏高山攀登經驗的女友開始體力不支，無法繼續前進，36歲的男友決定獨自下山尋求協助，把女友一個人留在酷寒的高山環境中。反常的是，他離開前沒有帶女友到避風的地方，或使用露營袋或鋁製救援毯讓女友禦寒，在處境危急的狀況下，甚至未即時撥打緊急求救電話。

廣告 廣告

36歲男友獨自下山時，反常未將33歲女友移到避風處，也沒留下保暖裝備，被指控過失殺人。（圖／翻攝自X）

由於當時已是深夜，高山惡劣的天氣，風速高達每小時46英里，氣溫下降到攝氏零下8度，體感溫度僅攝氏零下20度，缺乏登山經驗的女子被獨自留在高山長達6.5個小時，最後被凍死在距離山頂僅50公尺的山上。

36歲的男子被指控犯下過失殺人罪，檢方調查，男子是一名經驗豐富的登山者，主要策畫這次的登山行程，根據鑑識報告分析、手機和運動手錶數據檢視、照片影片證據以及高山技術專家評估，檢方認定男子犯下多項嚴重錯誤，不但未充分考量女友缺乏高山攀登經驗，從未進行過如此長時間的高海拔登山活動，還在未攜帶充足緊急救援裝備的情況下，比原定計畫晚了約2小時出發。

更令人起疑的是，男子獨留女友下山求援時，並未把女友移到安全避風處，也沒有給予任何保暖設備，還允許女友穿著軟質雪靴，並使用分離式滑雪板進行攀登，這些裝備用來攀登混合地形的高山健行，完全不合格。當時女友大約從晚上8點50分受困，男子並未嘗試打緊急電話求援，10點50分，一架警用直升機飛過時，男子也沒有發出任何求救信號，直到阿爾卑斯山警方多次嘗試聯繫他，最後終於在凌晨0點35分左右與與一名警官通話，之後他把手機調到靜音，錯過了高山警察的後續來電。

直到凌晨3點30分，男子從山區離開，才正式通知救援單位，但礙於強風影響，直升機無法在清晨進行救援任務，直到上午10時山岳救援隊抵達現場時，女子早已失溫死亡。36歲男子當庭被指控犯下過失殺人罪，最高恐將面臨3年有期徒刑，但男子堅決否認，認定這是一場「悲慘的意外」。

更多三立新聞網報導

吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰

曾逼車辱警「嗆100通110伺候」 桃園退休警跨區挑釁西屯所員警下場曝

60歲婦陷「無國界醫生」陷阱慘被詐2772萬 警查扣車手、比特幣ATM

吃黑輪「掉槍男」落網！警調百支監視器查緝證實虛驚：650元玩具槍防身

