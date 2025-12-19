33歲工程師「短影音滑通宵」性情大變 醫：大腦被演算法暗算了

一名33歲工程師半年來每天沉浸在Reels、TikTok、YouTube Shorts等短影音平台中，幾乎夜夜滑到凌晨。結果白天精神渙散、情緒暴躁，連過去喜歡的事都提不起勁，最終不得不就醫求助。新竹身心科醫師鄭佳益指出，近兩年接獲類似個案明顯增加，主因是大腦獎勵系統被演算法訓練，讓人越來越難以專注於需要深度思考的事物。

短影音內容正好命中大腦的獎勵系統。幾秒就能看到新內容，讓多巴胺不斷被刺激。 （示意圖／Pixabay）

短影音之所以容易上癮，鄭佳益解釋，關鍵在於這類內容正好命中大腦的獎勵系統。幾秒就能看到新內容、無限滑動沒有結束點，加上演算法越看越懂使用者喜好，讓多巴胺不斷被刺激。長期下來，大腦會對閱讀、運動、深度工作等需要「慢回報」的事情失去耐心，專注力變短、情緒更不穩，甚至影響睡眠。患者普遍出現注意力下降、記憶力變差、情緒起伏大與睡眠品質惡化等症狀

不少人發現，明明只是想看幾分鐘短影音放鬆，卻一不小心滑到深夜，放下手機後反而更空虛、焦慮，甚至腦袋轉不動、工作難以專心。鄭佳益提醒，過度沉迷短影音，其實正在悄悄改變大腦的運作方式。

想把注意力拿回來，鄭佳益建議從日常做起。包括替短影音App設定使用時間上限、睡前一至兩小時不滑手機、把App移出首頁或改成灰階畫面。需要專心時，直接讓手機「消失」，同時練習一次只做一件事，用運動、戶外活動或每天20至30分鐘的深度專注時間，取代高速數位刺激。

鄭佳益強調，大腦具有可塑性，只要願意開始調整，專注力是可以慢慢找回來的。

