33歲日女星順利在中國開唱！因1舔中舉動獲差別待遇

日本首相高市早苗脫口「台灣有事」言論，引發中國大規模抵制行動，許多日本藝人在中國的活動也受影響，其中日本天后濱崎步原訂要在11月29日於上海開唱，沒想到前一天卻臨時被以「不可抗因素」取消；歌手大槻真希也在開唱時突然熄燈，被工作人員請下台。不過，33歲日本歌手美依禮芽（MARiA）卻因「做了1舉動」依舊順利在中國開唱，不少網友見狀紛紛開酸「看來這位日奸找到了財富密碼」、「為人民幣服務」。





濱崎步在IG證實，原訂29日的上海演唱會被取消，後來改以個人錄製方式回饋粉絲。（圖／翻攝自IG@a.you）









大槻真希（左圖、右圖中）唱不到2分鐘，隨即熄燈被工作人員請下台。（圖／翻攝自X）





現年33歲的日本女星美依禮芽，過去曾參與中國綜藝《乘風破浪的姐姐》，並且多次表達對中國的愛，在日前高市早苗脫口「台灣有事」言論後，隨即在微博發文，寫下「中國對我而言就是我的第二個故鄉，我永遠支援一個中國」，當時文章曝光後，就被不少中國小粉紅支持，表示「愛中國的都是我們的好朋友」、「歡迎回家」。

33歲日本女星美依禮芽，過去曾多次發文表達對中國的愛。（圖／翻攝自美依禮芽Ｘ ）





而在發出文章4天後，美依禮芽也順利在北京國家網球中心完成演唱會，過程中還邀請到藝人汪東城、劉惜君、張金泰做嘉賓，與日前演唱到一半「被熄燈請下台」的大槻真希，以及在開唱前一天臨時被以「不可抗因素」取消的天后濱崎步有著完全不同的待遇。

大多網友們都認為，是因為美依禮芽在微博寫下「支持一個中國」，才能順利開唱。（圖／翻攝自美依禮芽微博 ）





雖然美依禮芽開唱的時間比大槻真希、濱崎步來得更早，也許是當時中國還沒針對日本藝人做出相關抵制手段，但大多網友們都認為是因為美依禮芽在微博發文，寫下「支持一個中國」等言論，才有著如此特殊待遇，紛紛開酸「看來這位日奸找到了財富密碼」、「高智商通關密碼！」、「為人民幣服務」、「不意外，畢竟她只剩中共市場了」。

