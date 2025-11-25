33歲日本國民女偶像「狂讚高市早苗」不甩中國！小粉紅大崩潰了

娛樂中心／綜合報導



日本首相高市早苗針對「台灣有事」回應惹火中國，進一步遭到以旅遊、進出口等經濟手段施壓，但高市早苗依舊不收回自己前言，不只讓中國官方怒了，許多中國國民也感到十分不滿，沒想到近日就有日本國民女子偶像團體「乃木坂46」畢業成員松村沙友理登上節目提及最近高市早苗受到年輕支持者歡迎的現況，讓小粉紅認為此舉是開挺高市早苗，馬上就有許多中國網友在微博崩潰了。





33歲日本國民女偶像「狂讚高市早苗」不甩中國！小粉紅崩潰炸鍋：爆了

日本前「乃木坂46」成員松村沙友理在節目談到，高市早苗近期受到年輕族群支持。（圖／翻攝自X@sayuringo_staff）

日本「乃木坂46」一期生成員松村沙友理，過去與人氣成員白石麻衣、橋本奈奈未被粉絲奉為「御三家」各自擁有大批海內外粉絲支持，過去曾經過台灣的她，於2021年從團體畢業，目前專注開創演藝事業，更經營自己的服飾品牌，沒想到最近登上節目的她，針對高市早苗受到中國施壓不退讓，進一步讓支持民調推高到72%的現況，她評論「高市早苗這次G20上積極的作風，在年輕人的眼中會覺得『這樣很好』。」，稱讚高市早苗不只努力，還讓人感覺「很棒」，除此之外，當主持人詢問松村沙友理，對於高市早苗政治語彙「淺顯易懂」的特色有什麼看法，她則點頭：「非常認同，高市早苗說的話不只讓大家很容易明白，還有滿滿正能量。」。









松村沙友理登上節目稱讚高市早苗，引發中國網友不滿，在微博上紛紛崩潰留言。（圖／翻攝自X@sayuringo_staff）





松村沙友理登上節目，認為高市早苗的魅力，讓許多不關心政治的年輕人，都開始越來越關注政治議題，稱讚「這一點很厲害」，沒想到一番言論曝光之後，馬上引發中國粉絲不滿，許多人狂崩潰：「為什麼每次都傻的如此精準？」、「說傻我都覺得在洗白」、「呵，還吹車力巨人啊，哪天真惹火了，你早就跑了。」、「姐有點超過了。」、「爆了」、「可惜的是她已經說錯話了。」。





原文出處：33歲日本國民女偶像「狂讚高市早苗」不甩中國！小粉紅崩潰大炸鍋：爆了

