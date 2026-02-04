33歲最美營養師宣布懷三胎！比基尼曬4個月孕肚 認了「意外」強勢來：嚇到手發抖

高敏敏分享挺孕肚穿比基尼的辣照。翻攝臉書

33歲「最美營養師」高敏敏已生了兩個女兒，身材仍依舊火辣，4日在社群上宣布：「對，沒看錯，是我，要當三寶媽了，意外來得太突然，四個月肚子藏不住。」坦言與老公原本沒有打算再生了，不過既然寶寶來報到，「總之，既來之，好好安之。」

高敏敏分享第三胎懷孕過程：「這胎來得很強勢，時機也像挑過的一樣，最可怕的是，當初我們真的沒有想要再生…但在知道懷孕前幾個月，我看到小寶寶都覺得好可愛。」但理智也告訴自己：「妳瘋了嗎？兩個長大的女兒更迷人。」

廣告 廣告

高敏敏分享懷第三胎喜訊。翻攝臉書

懷孕初期以為變胖！還曾加強運動

懷孕初期，高敏敏覺得自己有小腹，還去加強運動，「一週加練運動三次，重訓、皮拉提斯、瑜伽都約起來，還上空中環。」但後來覺得不太妙，與先生用外送方式買了驗孕棒，結果驗了兩支都是「兩條線」，證實懷孕，「嚇到我手在抖。」

確定三寶來報到後，高敏敏形容：「後來就開始一連串的產檢跟胎夢，各種。熬了四個月，還去了趟半年前就預訂好的芬蘭極光旅行。」並分享挺孕肚穿在雪地中以及穿比基尼的辣照，網友留言一片恭喜。

高敏敏挺孕肚到芬蘭旅行。翻攝臉書



回到原文

更多鏡報報導

45歲隋棠翹出超辣美臀公開訓練菜單 驚人臀推重量曝光！網嚇壞：是女超人

41歲5寶媽李宓鬆肚皮慘遭攻擊！曬「芭比腰手術」後驚人身材 「X型」比基尼幾乎全裸

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」