33歲柯煒林罹肺腺癌四期「每天吃鏢靶藥」 親吐健康現況！自認：不是病人

柯煒林雖每天要吃鏢靶藥，但自認氣色很好。華文創提供

33歲的香港演員柯煒林罹患肺腺癌四期，近日來台出席金馬獎，並為《大濛》跑宣傳，與方郁婷及導演陳玉勳南北宣傳超過30場戲院活動，柯煒林即將返港，有觀眾憂心他的身體能不能負荷工作量，他很想回：「我不是病人。」但想一想，現在每天仍要吃鏢靶藥是事實。

提到自己身體狀況，柯煒林說：「醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病（長期病患），醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。」向戲迷喊話：「有時候，我還覺得自己氣色比很多人好，就真的不要太擔心。」倒是陳玉勳感冒變嚴重身體酸軟，不過為了宣傳仍硬撐著身體跑活動，直呼：「快阿彌陀佛了！」

廣告 廣告

《大濛》男女主角柯煒林（右）、方郁婷戲裡戲外好感情表露無遺。華文創提供

而在片中飾演真實歷史人物「高金鐘」的劉冠廷，也加入劇組跑廳宣傳。談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說：「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」

劉冠廷更加碼分享，現場拍攝時常聽見陳玉勳對方郁婷演技的讚賞，心裡難免「吃醋」，但看片後，立刻理解導演當時的反應，直呼方郁婷的表現超齡：「是非常有天賦的一位演員。」

《大濛》導演陳玉勳（右）笑說找劉冠廷來當吉祥物。華文創提供

劉冠廷也坦言，自己的角色雖然戲份不多，但在電影中成為一絲「喘息」，很感謝「高金鐘」在片中的存在，更表示：「看完《大濛》好像重新讓我認識那個年代。」陳玉勳導演則大讚劉冠廷：「大家都很喜歡冠廷的演出，所以才找他來當吉祥物！」



回到原文

更多鏡報報導

林志穎「火燒車」劫難3年現身賽車場 揭家人真實反應！身體復原現況曝光

9m88香豔「大腿舞」引爆狼嚎吼叫！背後推手竟是「台灣碧昂絲」

49歲廖家儀兩度歷經重大手術 「滿血復活」回歸舞台！勇敢揭開舞衣露出傷疤