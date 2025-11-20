33歲歌手宣布停工 患重感冒意外發現「鼻腔長腫塊」

33歲男歌手徐暐翔過去參加第三屆《華人星光大道》獲得亞軍，並曾現身《2018中國好聲音》，2023年發行首張個人專輯《躍》，入圍第35屆金曲獎最佳新人獎，獲得第19屆KKBOX音樂風雲榜年度百大風雲歌手獎。昨(19日)他在IG宣布本來計畫出第二張新專輯，近日患重感冒後意外發現鼻腔長腫塊，不得不停工，粉絲也祝福他早日康復。

徐暐翔昨曬出影片，宣佈出第二張專輯的計畫不得不延後，最快大約是明年，他回憶今年9月得到重感冒，第一時間他就去看醫生，希望趕快好起來，後來感冒雖痊癒，但他發聲總多了些鼻音，歷經看了多家診所、轉院，最後在生日當天去台大做切片檢查，讓他內心相當自責在錄音期必須停擺工作。

廣告 廣告

徐暐翔坦言每一晚都期待隔天早上起床就康復了，就連練唱都變成他的折磨，幸好後來切片檢查出爐，腫塊是良性的，「只是因為長期的鼻涕倒流導致有淋巴組織增生」，醫生也表示可以靠手術解決，因此他和唱片公司討論後決定暫緩錄音行程，等他狀態好轉再繼續。

徐暐翔並補充說：「最近內心發生很多事情，也終於整理好自己到新的階段，可以和大家分享了。其餘就是順著生命安排，然後，繼續唱。」他想起有著短跑天賦的戶川清春，因骨肉瘤而截肢保命，失去了自己的田徑一夢，戶川清春曾問自己是生命重要還是腳重要，答案自然浮出，「當然是腳啊」，他有感而發，希望大家再等他一陣子，「等我把腿接上，這些等待會值得的，會非常值得的。」

更多中時新聞網報導

UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手

葛兆恩姊弟首度銀幕同框零互動

胃內水球增飽足感 中年男甩肉