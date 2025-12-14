33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

一名33歲清大畢業的女性，目前薪水只有3萬9千元，感嘆薪水低想轉職。（示意圖／Pexels）

面對高通膨環境，不少上班族期盼收入穩定成長。一名自稱是清大社科院畢業、目前居住於桃園的33歲女子，近日在Dcard發文表示，自己目前任職於離家僅步行4分鐘的工作，內容以美編與影片剪輯為主，工時穩定、準時上下班，月薪則為3萬9千元。然而在看見網路上眾多高薪行業分享後，原PO產生離職轉職的念頭，貼文一出引發不少網友熱議。

該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。

貼文引來大量回應。有網友理性分析指出，「沒有要吐槽妳，但是文組頂點就是老師、金融、大律所的律師，其他工作40000已經很頂了，妳把離家近的隱藏成本扣掉了」、「39000這個薪水夠高了，又不是什麼繁雜的工作內容，我做傳產8年，不加班含勞健保就只有32000」、「台北做設計的我40K，扣完剩38K，但是我光上班就要騎車30分鐘，還有房租要繳」、「美編差不多就這死豬價，要轉行快轉」、「台灣設計相關就差不多是這個價錢，而且39k離家近已經很優了，除非妳有別人不可取代的價值，不然就是去找菠菜市場，或是轉去當剪輯師」、「銀行櫃員忙的要死有時還要加班也才38k」。

另有不少人建議她暫時不必離職，可將現有穩定條件作為進修跳板。「妳有個輕鬆準時下班的工作還給到3萬9，反而應該藉機進修學別的專業或準備考試，而不是直接離職吧？ 換了工作薪水沒增加多少，工時、責任量暴增反而得不償失」、「斜槓做其他事情啊，我朋友利用下班時間接一些美甲事業，或是有人接一些外拍或修圖的工作，而且妳會剪影片，這技能很好用，好好看一下外包網站的東西接案子，下班時間如果很閒可以多學一些東西，妳之後轉跑道也比較多選擇」、「以文組來說已經算不錯了，而且離家近還很涼，其他時間可以弄個副業增加收入」。

