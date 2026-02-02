33歲男新婚2個月「離奇陳屍鐵窗上」 兇手竟是相戀9年妻一家人
印度北方邦發生一起駭人命案，一名33歲男子吉滕德拉（Jitendra Kumar Yadav）才新婚2個多月，但離奇陳屍於租屋處鐵窗上。警方初判死者輕生，但調查後才發現，兇手竟是與死者愛情長跑9年的妻子喬蒂，還有妻子的家人，震驚當地社會。
據外媒《印度斯坦時報》報導，住在北方邦巴雷利市的33歲男子吉滕德拉，他與妻子愛情長跑9年，才結婚2個月左右，卻離奇死在租屋處。警方表示，1月26日吉滕德拉被發現在租屋處鐵窗上「輕生」，現場沒打鬥痕跡，初步認定為輕生。
但死者胞兄覺得不對勁，提出質疑並報案，檢警對屍體進行解剖，才發現死因是頸部遭勒，才馬上改朝謀殺案偵辦，最後找到兇手竟是吉滕德拉的新婚妻子喬蒂，以及妻子家人。喬蒂在偵訊中坦承，夫妻因長期為金錢問題頻繁爭吵，關係日漸惡化。
案發當天，喬蒂與吉滕德拉發生激烈口角後，通知父母與兄長前來，隨後發生衝突，過程中喬蒂的父母與哥哥壓制死者四肢，由喬蒂親手將其勒斃。待死者失去反應後，一家人再以圍巾將遺體懸掛於窗戶鐵欄，企圖營造輕生假象，並對外呼救誤導鄰居。
目前警方已逮捕喬蒂及其父母，另名涉案的哥哥仍在追緝中，全案持續深入調查，以釐清是否還有其他共犯或隱情。
◎尊重身體自主權，請撥打113、110。
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
