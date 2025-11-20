33歲男神錄影驚爆意外！高空慘墜重傷右腳幾廢「恐休養1年」電視台道歉

娛樂中心／綜合報導

33歲男星佐野岳前日在節目錄影中驚傳受重傷緊急送醫。（圖／翻攝自IG @gaku_sano_09）

日本近日節目錄影時驚傳意外事故！現年33歲男星佐野岳在拍攝TBS大型體能綜藝節目《最強運動男子頂上對決2025冬》時，挑戰高難度項目「怪物跳箱（Monster Box）」受重傷不慎重摔，導致右膝嚴重受創。經醫師診斷，他的半月板破裂、韌帶斷裂，至少需 8至9個月才能完全康復。

佐野岳去年才剛取得 職業拳擊執照。（圖／翻攝自IG @gaku_sano_09）

據日媒報導，事故發生於11月18日，當時佐野岳正挑戰節目的經典關卡，試圖飛越高達17段、約2.46公尺的跳箱高度。他成功跨越後，卻在空中失去重心，導致落地時右腳劇烈扭傷，當場痛苦倒地不起。

製作團隊立刻呼叫現場醫療人員進行急救，隨後將他送往醫院檢查。檢查結果顯示傷勢相當嚴重，需等待腫脹消退後才能進行手術治療。醫師預估，佐野岳復原期長達9個月，短期內需倚賴拐杖行走。經紀公司表示，雖然他本人仍有強烈工作意願，然而未來涉及劇烈運動或特技的演出，將依醫師評估後再決定是否復工。

佐野岳（中）曾來台宣傳電影《與昨日同行》。（圖／可樂電影提供）

TBS電視台在今（20）日也正式對外聲明致歉，強調拍攝現場當時配置專業醫護團隊，節目錄影前也完成安全確認流程，但仍發生意外，令人遺憾。官方聲明中提到：「我們向佐野先生及其家屬致以最深歉意，節目組將全面檢討安全管理制度，確保同類事件不再發生。」

佐野岳傷勢嚴重需休養8到9個月，電視台也出面道歉。（圖／翻攝自IG @gaku_sano_09）

佐野岳出道以來形象健康、擅長運動，曾以《假面騎士鎧武》爆紅，也因體能優異多次登上運動綜藝舞台。去年他才剛取得 職業拳擊執照，如今卻因錄影受重傷被迫停工，令粉絲大嘆：「太拚了！希望他能順利康復回歸舞台。」

