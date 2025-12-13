33歲網紅陳屍停車場！昔以藝術與極端整形爆紅 「曾砸1500萬」改造身體
娛樂中心／綜合報導
以極端整形風格聞名、在社群平台坐擁近50萬追蹤者的話題網紅 Mary Magdalene，近日驚傳在泰國普吉島離奇身亡，年僅33歲。她生前以誇張身體改造、爭議形象活躍網路，如今卻在異地高樓墜落，結束短暫卻極端的一生，消息曝光後震撼全球粉絲。
Mary Magdalene 本名為 Denise Ivonne Jarvis Gongora，是墨西哥裔加拿大籍模特兒與創作者。根據泰國媒體《Phuket News》與警方資料指出，她於本週二入住普吉島芭東地區的高樓公寓，僅短短數小時後，便從 9樓陽台墜落。飯店人員在當地時間下午1點30分左右，於建築物停車場發現她的遺體，當場確認死亡。
Mary Magdalene 的人生本就充滿極端與衝突。根據外媒報導，她成長於宗教規範極為嚴格的家庭，童年時期甚至被禁止接觸流行文化。她曾坦言，12歲開始反叛家庭價值觀，17歲踏入成人產業，21歲進行第一次整形手術，從此走上「身體改造」的不歸路。多年來，她在全球多個國家接受大量整形手術，從臉部、胸部到身體比例皆徹底改造。她曾公開表示，累計整形花費超過38萬英鎊（約新台幣1,500萬元以上），驚人金額讓她成為「手術成癮」的代表性人物，也屢次引發醫療與倫理爭議。
警方表示，目前尚未對外公布是否涉及他殺或其他因素，已將遺體從芭東醫院轉送至 瓦奇拉普吉醫院進行完整解剖，以釐清確切死因。相關單位強調，將待法醫報告出爐後，才能對外說明墜樓原因。
然而，Mary 生前的「最後動態」卻讓整起事件更顯詭譎。她在過世前不久，於社群平台上傳電影《楚門的世界》結尾片段，畫面中主角說出那句經典告別台詞：「如果再也見不到你，祝你午安、晚安、再見。」同時，她也貼出一張童年時期的舊照，引發粉絲不安揣測。
更令人毛骨悚然的是，她甚至將其中一個 Instagram 帳號名稱改為 「MaryMagdaleneDied」，彷彿提前為自己的人生下了註解。這些舉動在她死訊曝光後，被大量轉傳討論，也讓外界對她的心理狀態產生諸多疑問。
憑藉極端外型與強烈個人風格，Mary 在網路迅速竄紅，成功經營 OnlyFans，累積大量追隨者。她同時也是創作型藝術家，擅長迷幻風格繪畫與自畫像，作品在粉絲間擁有高度辨識度，被視為遊走在人體藝術、表演與網紅文化之間的矛盾存在。
死訊傳出後，演藝與網紅圈湧入大量悼念，包括饒舌歌手 Kreayshawn、《魯保羅變裝皇后秀》選手 Plane Jane，以及網紅 Eden the Doll 都公開發聲哀悼。她的哥哥 Ivan 也在社群平台貼出兄妹於墨西哥共進午餐的合照，哽咽寫下：「我希望曾花更多時間真正認識你。」字句間盡是無法挽回的遺憾。關於 Mary Magdalene 的死亡真相，仍有待泰國警方與法醫進一步釐清。
