33歲美國前童星驚傳猝逝 死前一周曾因帶狀皰疹送醫

因演出喜劇電影《如何吃炸毛蟲》（How to Eat Fried Worms）而廣為人知的美國前童星布萊克·加勒特（Blake Garrett）驚傳去世消息，享年33歲。

美國前童星布萊克·加勒特猝逝。（圖／翻攝自FB@blake.garrett.395867）

據娛樂媒體TMZ報導，加勒特的母親卡羅爾透露，他於週日在俄克拉荷馬州去世，在此之前的一周他曾因帶狀皰疹被緊急送往醫院。

加勒特的死因尚未公佈，但他的母親認為這可能是意外，她懷疑加勒特在確診後可能有自行服藥。

加勒特來自德州奧斯汀，在2006年的電影《如何吃炸毛蟲》中飾演「Plug」一角，是劇中惡霸的小跟班，雖然如此，加勒特在拍攝現場與其他演員們相處得相當融洽。

除了電影之外，他也曾出演舞台劇《阿拉丁神燈》、《綠野仙蹤》、《安妮》等。

帶狀皰疹是一種疼痛性皮疹，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，大約三分之一的人有機會患上這種疾病。

不過衛生官員也表示，美國每年死於帶狀皰疹的人數僅不到100人。

