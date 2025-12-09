33歲鄭興曝曖昧三角情感線 認了「終於敢做自己想做的事」

鄭興推出全新專輯。（好的秋工作室提供）

鄭興推出全新專輯《尋找鄭先生》獲得好評，面對接連而來的好成績，鄭興坦言既感謝又緊張，「發片前真的很害怕大家怎麼看，但都33歲了，總要做點自己想做的事情。」他也希望這張專輯能陪伴正在尋找自我的每一個人，「如果能多給大家一點力量，那就是我最大的收穫。」

他專輯第二波抒情主打〈沒發生的愛情〉，延續專輯「尋找自我」的核心精神，細膩描寫生命中那些來不及完成、卻永遠忘不掉的情感遺憾。這首作品由鄭興與創作人阿超共同創作，阿超曾為梁靜茹、劉若英、許光漢、彭佳慧等多位歌手操刀詞曲，擅長以寫實筆觸捕捉情緒轉折。

〈沒發生的愛情〉MV由導演渡邉剛太（Kota Watanabe）執導，他是SKY-HI日高光啓與女歌手 Daoko 的御用導演，擅長以電影語言呈現人物情感。這次是渡邉首次為華語歌手拍攝MV，他透露在見到鄭興之前，以為他會是安靜、不易親近的類型，但實際合作後才發現鄭興十分隨和，且長達近24小時的拍攝中始終保持高度專注，讓導演大為讚賞。

鄭興也首度挑戰劇情演出，就要演出各種細膩情感，包含親密戲、酒醉戲和內心嫉妒的戲碼。他與兩位東京新銳模特兒Rio Komori、Kota Komatsu合作，詮釋一段跨越時間的曖昧三角關係。鄭興飾演離鄉追夢的青年，白天在咖啡店打工、夜晚街頭駐唱，因音樂而與兩位好友相識、交心，卻在事業與情感交錯中逐漸走散。

