33歲高材生怨「薪水僅39K」…意外慘遭網酸！

許多人大學畢業後會選擇和科系相關的行業入職，不過工作一陣子卻因為對薪水不滿意而考慮轉職、跳槽或花時間探索自己有興趣的其他領域。1名女網友昨（14）日在Dcard發文表示，目前「沒扣勞健保薪水39000」，公司離家只需要步行4分鐘且下午5點準時下班，不過看到其他年薪300萬的人就讓她產生「換工作」的想法。





頂大高材生怨「準時下班」薪水僅39K…工作內容曝光遭網酸：一堆人比妳忙！

1名女網友覺得目前「領39000薪水很低」。（圖／民視新聞）





不少人畢業工作多年後，出於各種原因像是「對目前薪水不滿意、個人職涯規劃、家庭因素」等，萌生轉職念頭。昨（14）日有位33歲網友在社群Dcard發文抱怨「39000薪水好低，還沒扣勞健保」。原PO畢業於清華大學社科院，她在文中表示「公司距離家裡步行4分鐘能到達，每天從早上8點到下午5點準時下班，工作內容主要是做美編、剪輯影片，雖然沒有什麼額外的事要做，但看到其他年薪300萬的人就想換工作了」。

貼文曝光，網友一面倒認為「工作內容和時間已經贏過多數工作」。（圖／翻攝自Dcard）





隨著貼文曝光，不少網友紛紛留言「妳有個輕鬆準時下班的工作還給到3萬9，反而應該藉機進修學別的專業或準備考試，而不是直接離職吧」、「沒有要吐槽但文組頂點就是老師、金融、大律所的律師，其他工作40000已經很頂了」、「這個薪水夠高了，又不是什麼繁雜的工作內容，我做傳產8年不加班含勞健保就只有32000」、「斜槓做其他事情」、「炫耀文鑑定完畢」、「一堆比妳忙的工作沒有這薪水喔」。

