33歲J級性感網紅飯店過世 最後發文耐人尋味

一名有J級上圍、以誇張刺青走紅的成人片女星兼網紅瑪達肋納（Mary Magdalene）在IG擁有多個帳號，共有近40萬名粉絲追蹤。當地時間9日驚傳她在泰國普吉島的芭東塔飯店（Paton Tower）墜樓身亡，享年33歲，警方和親友證實了她的死訊，但死因還需要進一步調查。

根據外媒報導，瑪達肋納本名為Denise Ivonne Jarvis Gongora，是墨西哥裔加拿大網紅、模特兒、行為藝術家和成人片女星，她在網上以誇張外型走紅；過去她受訪聲稱出生在一個信仰嚴格的家庭，小時候甚至被禁止看迪士尼動畫片，12歲進入叛逆期後開始碰毒品並有了性生活，17歲時當脫衣舞孃及伴遊賺錢。

後來瑪達肋納以整容影片在網上有人氣，並加入OnlyFans，她曾表示：「因為有了 OnlyFans，我才能停止跳舞和做伴遊，所以現在我很幸運可以靠這個生活」；她也透露第一次隆乳是21歲，但當時失敗，後來她多次修修臉、隆胸、提臀做相關危險手術，更自曝有次在手術台上差點喪命，她也承認自己做過的許多極端手術，許多都是違法的。

瑪達肋納在IG上有多個帳號，令人好奇的是，9日她過世前，曾在其中一個帳號上傳金凱瑞演出的《楚門的世界》結尾場景，說：「如果我沒再見到你們，祝你們下午好、晚上好、晚安」，還將另一個帳號改為「MaryMagdaleneDied」，而警方初步了解後表示，瑪達肋納9日入住飯店後，本來計畫過夜一晚，但幾小時後突然墜樓，飯店工作人員約在下午1時30分在停車場附近發現她的遺體，目前將已將她的遺體從芭東醫院轉送至普吉瓦奇拉醫院，將進一步相驗。

當地警方更說，瑪達肋納住過的房間陽台有拖鞋，是輕生或意外還需要進一步調查，也已通報她的家屬處理後事，而她的好友包含網紅和《魯保羅變裝皇后秀》藝人、饒舌歌手等都發文表示哀悼，她的親生哥哥則曬出過去兄妹倆在墨西哥吃午餐的照片，後悔說：「真希望我有花更多時間了解妳，妳幽默又有創意，超過我能及的範圍，我對妳的愛遠超言語所能表達，妳就是我的全世界，我愛妳妹妹」。

